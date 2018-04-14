Римські канікули: поради, як провести ідеальні вихідні в Італії
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Вихідні в Римі – те, що сподобається кожному. Столиця Італії припаде до душі кожному, адже тут можна як відпочити від робочих буднів, так і просто блукати вуличками у пошуках нових яскравих місць. Ми поділимося з вами секретами, які дозволять провести ідеальні вихідні у Римі.
Усе написане далі не є інструкцією, яку потрібно виконувати. Ми лише намагаємося викласти перелік порад, які допоможуть полегшити вашу подорож і позбавити вас будь-яких незручностей за кордоном.
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Обираємо вигідні квитки
Оптимальним варіантом добирання є поїздка зі Львова до Польщі, а вже звідти можна без перешкод вилетіти до Риму. Для початку, рекомендуємо промоніторити, звідки буде вигідно вилетіти. До прикладу, мені авіаквитки з Варшави до Риму та з Венеції до Варшави обійшлися в 1525 гривень. Додатково за добирання зі Львова до Варшави, в обидва боки, потрібно було викласти ще 700 гривень (поїздка автобусом і за допомогою BlaBlaCar).
Маленький спойлер: далі мова піде не лише про Рим, а й про чарівну Венецію, але про це трохи пізніше.
Для покупки вигідних квитків варто бути підписаними на розсилку популярних лоукостів, таких як Wizz Air або Ryanair. Якщо у вас на це немає часу або бажання, можна використати додаток Kiwi, який об'єднує в собі низку різноманітних авіаліній, що дозволить вам порівняти ціни та обрати оптимальний маршрут. Квитки куплені – пора збирати речі.
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Пакуємо речі
Якщо мова йде про максимально вигідні квитки, то ніяких валіз і великих речей везти з собою не вийде. Все, що ви зможете взяти з собою – рюкзак і, до прикладу, сумку-бананку. Остання ідеально підійде для того, щоб перевозити документи, смартфон і powerbank. Стосовно рюкзака, то потурбуйтесь про те, щоб він був зручним для вас, адже є ймовірність, що з ним доведеться провести цілий день, а отже – на вашій спині може висіти 5-6, а то й більше, кілограмів, що неабияк стомлює.
Пошуки житла
Звичайно ж, найпростішим способом буде бронювання помешкання на сервісах типу Booking, але можна суттєво зекономити. Для того вам потрібно зареєструватися на CouchSurfing – платформі, за допомогою якої ви безкоштовно заночуєте в одного з користувачів. Каучсерфінг дозволить вам також побачити Європу "зсередини", адже готелі та хостели не передають всієї атмосферності міст, які ви відвідуєте.
Навігація містами
Для максимальної зручності рекомендую встановити додаток Maps.Me. Не забудьте попередньо завантажити карти міст. Цей чудовий, безкоштовний і офлайновий додаток допоможе вам не загубитися в чужому місті, а також зекономить кошти, до прикладу, на купівлі карт.
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Добирання до аеропорту
Приїзд до одного з польських міст – це лише початок вашої подорожі. Розплануйте час так, щоб у вас був пристойний коридор для добирання до летовища.
Ситуація з життя: мій поїзд до аеропорту Варшава-Модлін проїхав лише одну зупинку через те, що попереду зламався інший поїзд. На жаль, жодної альтернативи тим, хто їхав в аеропорт, запропоновано не було. Тому довелося викликати таксі. Зауважу, що тут дуже допоміг Uber. Вийшло дорожче, але, принаймні, я добрався до летовища вчасно.
Не намагайтесь доїхати до аеропорту за годину до вильоту, щоб не панікувати зайвий раз.
Прибуття до Риму
По прильоту потрібно вибратися з аеропорту. Це можна зробити за допомогою шатл-басів, адже на таксі така "подорож" обійдеться надзвичайно дорого. Щойно ви прибудете до міста – не лякайтесь, адже Рим – місто шалених контрастів. З одного боку вам захочеться побачити все, а з іншого боку – буде бажання дещо розбачити. Наполегливо рекомендую уважно дивитися під ноги, щоб ні в що не вступити! Сміття та різноманітних "решток" на вулицях куди більше, ніж решток античності...
Гастрономічний Рим
Одразу попереджаю: не ковертуйте вартість страв у гривні, щоб вам не було дуже боляче.
Просто поставте собі планку. До прикладу, я вирішив, що нічого дорожчого 5-ти євро купувати не буду. Таким чином вдалося за кілька днів не померти з голоду в столиці Італії, та і гаманець не надто "схуд". Також можна купувати харчі в супермаркетах. Це дозволить суттєво зекономити, але не розкриє всі особливості місцевої кухні. Зауважу, що в багатьох закладах заохочують відвідувачів брати їжу з собою. Такий варіант споживання страв суттєво зменшить ваші витрати, адже у італійських тратторіях заведено брати плату за "посидіти".
Громадський транспорт
Для зручності містом можна пересуватися на метро, яке коштує 1,5 євро за 100 хвилин подорожі. Щоправда, наполегливо рекомендую прогулюватися пішки, адже тільки таким чином можна побачити всю красу Риму.
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Відпочинок на морі
Якщо ви стомилися від тиняння вуличками Риму – рекомендую поїхати до моря. Для цього вам знадобиться громадський транспорт, зокрема, метро. Доїдьте до станції Piramide (гілка B). Вийдіть із потяга та підіть по вказівниках "Lido" на станцію Roma Porta S. Paolo (як правило, туди йде більшість людей, тому не хвилюйтеся, що загубитесь). На потязі їдьте до станції Lido Centro та скористайтесь додатком Maps.Me, щоб добратися до моря. Пішки туди йти хвилин 15. Попереджаю, що на пляжі ходять дуже надокучливі та мало схожі на італійців чоловіки, котрі пропонують на прокат коцики. Місцеві мешканці та туристи просто сидять на светрах або куртках, тому можете не перейматися.
Секрети для тих, хто вперше в Римі
З собою краще взяти пляшечку типу My Bottle, адже вода в Римі дорога, але безкоштовно її можна набрати на спеціальних фонтанчиках.
Одразу рекомендуємо поміняти в Україні гривні на євро, адже що в Італії, що в Польщі – курс в обмінниках вам не сподобається аж ні разу.
Не заходьте до першого-кращого закладу, адже ціни за одну й ту ж страву, як і у нас, можуть суттєво відрізнятися. Якщо хочете смачно попоїсти – вирушайте в райони, хоч трохи віддалені від центру міста.
Не беріть екскурсії невідомих гідів і компаній, адже у вас є шанси, що до Колізею, до прикладу, вас не впустять, адже "чужий" квиток буде вважатися недійсним.
Супермаркети та крамниці можуть стати вашими друзями, якщо ви хочете максимально зекономити гроші.
Бонусний блок про Венецію
Історично склалося так, що з Риму до Варшави дешевих квитків не було, тому довелося брати з Венеції. Зауважу, що такий перебіг подій припав до душі. Від вокзалу до центру Венеції можна пройтися за 20 хвилин. Це дозволить вам суттєво зекономити, адже громадський транспорт у Венеції обійдеться вам у 7,5 євро за одну поїздку. До слова, за ці гроші можна придбати майже 8 кульок неймовірного італійського морозива – джелато, тому розставляйте пріоритети правильно ;)
На пішу прогулянку вуличками Венеції вам вистачить цілого дня, тому можна не перейматися пошуками житла для ночування. Багато розписувати не буду, а просто залишу вам фотографії, які буквально закохають вас у це неймовірне місто.
Ми ж бажаємо вам чудово відпочити, куди б вас не занесло. Головне – це позитивні емоції та нові враження, які принесуть вам нові місця.
Назарій Лазур
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