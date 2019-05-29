Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди

За максимальною свободою і незалежністю потрібно вирушати до Амстердама. Так, саме це місто вседозволеності, розпущеності (на перший погляд) і десятків каналів вабить щороку тих, кому просто обридло розглядати палаци, просто пити каву та робити мільйони селфі. Розповідаю про свою шалену подорож!

Спонтанна спонтанність. Саме цими двома словами можна охарактеризувати нашу мандрівку, адже ще кілька місяців тому я й не задумувався над тим, що буду за понад тисячу кілометрів від рідного Львова.

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Халявні квитки до Амстердама

Ловити потрібно не лише розпродажі квитків на автобуси/літаки/потяги, а й шукати альтернативні варіанти, які допоможуть зекономити. Тут на поміч прийшов польський Pokupon. Прочитали десь у мережі, що там можна купити за 500 гривень (!) квитки у дві сторони на будь-який керунок автобусами Flixbus. Зазначимо, що спершу думали про Неаполь, але понад 34 години в автобусі нас мало тішили, тому ми цю ідею відклали "на колись". Натомість ми прикинули, куди можна поїхати, аби не надто близько і не місто, до якого можна зірватися лоукостером зі Львова/Києва. Не довго вагаючись, ми вирішили, що найкращий варіант потратити 500 гривень на дорогу з людини – поїхати до Амстердама.

Відразу зазначу, що їхати 29 годин з пересадкою. Якщо ви до такого готові - можете спробувати.

Купони придбані. На пошту прийшли промо-коди, які потрібно ввести при покупці на Flixbus. Готово!

Залишилась справа за малим. Спакуватися, заготувати гаджети і вирушати ловити пригоди, а їх, ой леле, буде чимало.

Пакуємо рюкзак

Якщо ви регулярно читаєте мої розповіді про подорожі – можете сміливо пропускати цей момент. Якщо ж ні – не лінуйтесь;) Передовсім вам потрібно мати з собою документи: паспорт, візу, якщо не біометричка, страховку. Також варто мати з собою бодай 100 євро готівкою, аби поляки на кордоні не діймали дурними питаннями вашої мети перебування на території їхньої надзвичайно прекрасної країни. Також варто заздалегідь забронювати житло в Амстердамі. Бодай будете знати, що вам буде, куди кинути свої стомлені тіла по приїзду.

Крім того, у вашому рюкзаку має бути базова аптечка, провіант (взяли кілька пачок печива, 2 шоколадки, дві баклажки води), трішки змінного одягу, і археважливий пункт – дощовик! Без нього до Амстера можете навіть не їхати;)

Налаштовуємося на правильний лад

Зі Львова до Німеччини, як це було у нашому випадку, нас від перевізник-партнер. Сервіс, м'яко кажучи, український. Кожні кілька годин зупинки біля безкоштовних туалетів (нахіба? А біс його знає, враховуючи, що в автобусі є туалет). Водії цілу дорогу обговорюють свої справи, міркують над тим, як покропити пшеницю, а також ласують пляцками, приготованими дружиною одного з них. Ідилія, що тут скажеш.

На кордоні ми простояли понад 6 годин, тому до цього потрібно бути готовими. Друзі розповідали, що нещодавно перетинали межі країн протягом дев'яти годин, тому ми ще гарно попали. Аби встигнути на перезмінку, водії чемно понесли співробітниці української митниці "на могорич". Допомогло не вельми, бо поляки правлять по-своєму, але то вже таке.

Приїхали ми з запізненням на півгодини, тому можна не панікувати через те, що ви не встигнете на свій наступний автобус. Усе продумано так, щоби ви встигнули. Принаймні, у вас є всі шанси це зробити.

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Пересідаємо на Flixbus. Нагадуємо, що ваші місця зеленого або червоного кольору. Який конкретно – вказано на квитку. Як правило, червоні – пріоріті (за додаткову плату біля водія тощо). Кілька годин з Дортмунда і ви вже на місці. Ми вибрали кінцеву – Амстердам Слотердайк. Це станція за межами центру міста, і якщо ви не готові йти пішки 5 км – можете скористатися метро (3,3 євро за поїздку). Ми ж вирішили з ходу не витрачатися, адже попереду на нас чекає не вельми бюджетний Амстер.

Проїзд на метро коштує три з лишком євро

Знайомство з Амстердамом

Уже традиційно, користуючись Maps.Me ми впевнено йшли до хостела, прогулюючись містом. До слова, до нашого пункту призначення було 8,1 км ходу.

Перше, що ми хотіли побачити, бо чітко усвідомлювали, що не встигнемо наступного дня, а на все про все у нас була трохи більше, ніж одна доба, став пором, який переправляє до музею Кінематографу. Там, власне, можна побачити один із улюблених символів туристів – IAmsterdam. Обов'язково робимо селфі і повертаємось назад. Для того, щоб потрапити на пором, потрібно зайти на центральний вокзал і по навігації вийти до причалу.

Користуємось халявним Wi-Fi на вокзалі, аби спланувати свій наступний день. Так, ми трохи фанати спонтанності, тому майже не маємо чітко вибудованого плану на подорож.

Плануємо відпочинок в Амстердамі

Заходимо на сайт з Free Walking Tours, де можна записатися на будь-яку безкоштовну (ви залишаєте гіду стільки, скільки вважаєте за потрібне) екскурсію. Це може бути класичний огляд міста, food-тур, прогулянка кварталом Червоних ліхтарів або шляхами Хіппі. Ми психонули і записалися відразу на три, оминувши увагою "дітей миру".

Знання англійської мови обов'язкове, адже по-іншому ви не зрозумієте свого гіда.

Отже, ми забили майже 8 годин наступного дня, а сьогодні потрібно дійти до хостела. Залишимося майже 4 км аж тут на нас чекав неприємний сюрприз. Дощ. Не львівська злива, але таке наполегливе "ридання" небес. Ми, як ви вже здогадалися, дощовиків не брали. Заким ми допензлювали до нічліжки були мокрі не до ниточки, але можна було почути симфонію чвакаючих кросівок. Ідеальний старт, ніц не скажеш.

Де заночувати в Амстердамі?

StayOkay – офігенний хостел, який раніше був школою. Всередині тут дуже красиво та просторо. Кожна кімната обладнана душем, а це означає, що бодай на одну ніч ви відчуєте себе людиною. Особливо після автобусу.

За номер на двох ми заплатили 48 євро. Ним виявилась шестимісна кімната, в якій ми ночували без сусідів. Ну що ж, певна логіка тут є.

Сніданок у цьому хостелі додатково коштує 7 євро, але ми вирішили обійтися без нього.

Вечерю ми собі влаштували царську. За 12 євро на двох купили у супермаркеті 2 величезні порції макаронів з м'ясом і салатом, один яблучний пиріг (шалено смачний) і велику пляшку соку. Вжерлися і полягали спати. Ідеальний злочин ;)

Ранок почали з кави, адже при заселенні отримали по купону з 50-відсотковою знижкою на каву/чай. Відтак віддали 2,5 євро за 2 великі лате і погнали тинятися Амстердамом. До слова, перша екскурсія на 10:30, тому довго спати не вийде. Збір на площі Дам – головній площі міста.

Оргазм вашого шлунка

Перший тур був присвячений місцевій їжі. О, боги! Гід, мабуть, почув буркотіння мого живота і змилувався. Спершу ми покуштували какао-бобів у кафе Metropolian, потім нас почастували їхніми традиційними панкейками на один зуб (Poffertjes). На завершення цієї атракції кожен охочий міг нюхнути трішки какао. Звичайно ж, було б безглуздо відмовлятися, адже це, до біса, прикольно. А потім ще й весь день дихаєш ароматом шоколаду.

Наступна зупинка – неймовірна крамниця сиру "Henri Willig Cheese & More". Тут нам провели офігенну дегустацію. До слова, можна протягом цілого дня заходити у магазини цієї мережі і трішки під'їдати сиру. По-перше, це абсолютно безкоштовно, по-друге, він дуже смачний і смаки дивовижні, по-третє, у вас є всі шанси наїстись. До слова, наш фаворит – Baby Sheep.

Картоплю фрі у Амстердамі обожнюють і це не дивно, адже вона надзвичайно смачна та подається по-особливому. Фанатам картоплі фрі з морозивом "Ріжок" присвячується. Отже, поверху картопельки поливається майонез, арахісова паста та посипається цибуля. Смакує просто шедеврально!

Ще одна традиційна страва – оселедець з цибулькою і огірочком. Такого свіжого та ароматного оселедця я в житті не куштував. Капець, можна просто язика проковтнути від задоволення.

Остання зупинка – паб, де нас почастували рибними кульками, які подаються до пива. На смак таке собі, але для "забити шлунок" - ідеально.

У результаті екскурсії ми і ознайомилися з традиційними стравами, і поснідали. Причому настільки впевнено, що згадали про голод десь біля 7 вечора. Це круто.

До наступної екскурсії була ціла година і ми вирішили збігати на найбільший відкритий ринок Albert Cuyp Market. Тут можна і попоїсти чогось, і барахла всякого купити. Працює він з 9 ранку по 17 вечора. Там нас пригостили курячими крильцями, але найбільше захвату у мене викликало манго. Так, я ніколи ще не побував цей фрукт, і не треба казати, що у нас їх навалом. Спіле м'яке манго і оті дубові фрукти – дві різні історії.

Albert Cuyp Market – відкритий ринок

Наступний тур був присвячений історії міста, тому на ньому я не буду акцентувати свою увагу. А от про квартал Червоних ліхтарів трішки розкажу. Але геть зовсім трішки.

Доступна спокуса, або не зовсім доступна

Дивитися на дівчат у вітрині можна і, навіть, треба. Більшість із них надзвичайно вродливі та спокусливі. А от фотографувати не можна. Гід розказав, що за таке спокійно можуть розбити телефон. Воно вам треба?

Ціни шалені. За 15 хвилин обмеженої насолоди потрібно викласти 50 євро. Сама ж професія легальна, дівчата регулярно перевіряють своє здоров'я.

Зміна пози або будь-яке ваше побажання оплачуються додатково.

Чоловіків-проститутів ви не знайдете. Фізіологію не обдуриш, тому у вітринах не варто виглядати потенційного принца у латексних стрінгах.

Не ногами єдиними

Якщо ви стомилися ходити - беріть на прокат велосипед. За 3 євро на 2 години або за 9 євро на добу. Кататися зручно, адже ціле місто облаштоване більше під велосипедистів, ніж пішоходів. Останнім, до слова, треба бути обережними, адже шанси проїхатися на кермі ростуть шаленими темпами.

Relax, take it easy!

Розслабитися, якщо це можна так назвати, можна у CoffeeShop'ах. Ні, ні! Сюди не приходять попити лавандового лате. Тут можна купити канабіс, аби трішки потирчати. Власне, його запахом буквально просякнутий весь центр Амстера. Нам, як новачкам у цьому ділі, порадили "косячок" за 4 євро. Викурюємо половину і робимо паузу на годину. Якщо мало відчуттів - докурюємо решту. Ні, це зовсім не означає, що я заохочую куріння марихуани. Просто було б якось дивно, приїхати до Амстердама і не спробувати, погодьтесь. Тим паче, що ви ним і так надихаєтесь за весь день;)

Відразу зазначу, що вивозити самокрутки за межі Амстердаму не варто. Усе, що відбувається в Амстері, залишається в Амстері. Запам'ятайте!

Якщо ж вам страшно хочеться потратити гроші на всілякі дурниці – купіть кекси або льодяники з канабісом. Результат нульовий, але це нікого не зупиняє.

Амстердам – місто, в яке хочеться закохатися. Тут ти відчуваєш себе у максимальній безпеці. Тут ти розумієш, що вседозволеність - крок до самодисципліни. Тут шалені гучні вечірки переплітаються з затишними кав'ярнями, в яких місцеві дідусі і бабусі п'ють вино, гортаючи стрічку соцмереж. Так, сюди варто поїхати. Причому, якомога швидше, бо з наступного року екскурсій у квартал Червоних ліхтарів буде значно менше, а це означає, що однієї з видатних атракцій міста ви можете так і не побачити.

Бюджет подорожі: 60 євро з особи.

P.S. у Гамбурзі наш автобус перевіряли німецькі митники. Це ще одна вагома причина не везти з собою нічого забороненого з казкового Амстердама. Ну і наостанок, мандруйте, адже це, мабуть, найкраща інвестиція, яку ви можете робити вже і зараз!

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Лазур Назарій