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ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
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Якщо Туреччина та Єгипет вже добре знайомі українцям, то Туніс – не настільки популярна країна для відпочинку. А дарма! Тут ви можете відчути справжній колорит арабського світу та, звісно, насолодитися бірюзовим морем. Розповідаємо з власного досвіду, як провести відпустку в Тунісі!
Якщо у Європу можна вирватися на вікенд буквально за копійки завдяки бюджетним пропозиціям від лоукостерів, то в країни Азії чи Африки не так просто добратися навіть на тих же 2-3 дні. Одна з головних причин – захмарні ціни на перельоти. У такому випадку затятих мандрівників, які хочу провести відпустку у країні з кардинально іншою культурою, значно виручають пакетні тури.
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Попри те, що Туреччина та Єгипет є доволі популярними напрямки серед українців, вони стали дещо "попсовими". Хочеться чогось цікавішого та незвичайного. Тому сьогодні ми розкажемо про справжню африканську екзотику – Туніс.
Якщо брати до уваги Єгипет, Туреччину і Туніс, то ціни на путівки коливаються в однакових межах, при тому, що рівень обслуговування в Тунісі набагато вищий. Так, якщо пощастить, гарячий тур можна взяти за 150-200 доларів з людини.
Як вибрати найкращі путівки в Туніс
Курорт. У Тунісі безліч туристичних міст, але лише два найпопулярніші. Сусс – порівняно велике місто (майже 300 тисяч населення), тому тут можна зустріти як місцевий колорит, так і активні розваги та бурхливе нічне життя. І туристичне місто Хаммамет, де переважає кількість мандрівників, ніж містян. Воно ідеально підходить для спокійного пляжного відпочинку.
Цікавий факт. Місцеву валюту динар не можна вивозити з країни, а обміняти назад на долари можна тільки в аеропорту. Водночас розраховуватися всюди потрібно місцевою валютою. Курс: 1 долар = 3 динари.
Готель. Усе залежить від ваших планів на відпустку. Якщо ви мрієте ліниво відпочити від рутини, тоді варто більше приділити увагу саме вибору готелю. Розташування біля моря, хороший басейн, водні гірки, веселі аніматори та нічні розваги – це те, що дозволить вам відпочити і фізично, і морально від буденних справ. А якщо є непереборне бажання побачити справжнє життя Африки, тоді не варто переплачувати за додаткові зірки готелю, адже ви в номері, грубо кажучи, лише ночуватимете.
Харчування. Цей пункт знову ж таки залежить від того, як ви налаштувалися провести час у новій країні. Зважте всі ЗА і ПРОТИ, подумайте, чи справді вам потрібен формат All inclusive. Можна цілком обійтися напівпансіоном (дворазове харчування: сніданок + обід чи вечеря) або ж лише сніданками. Тим більше, що Туніс – країна дешева, тому можна харчуватися смачно і бюджетно у місцевих закладах. Завжди ж цікаво спробувати традиційну кухню нової країни.
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Чому All inclusive – альтернатива лоукостерам? Розглядайте All inclusive тільки як впевненість в тому, що вам буде де заночувати впродовж відпустки + вас смачно нагодують. Це не лише номер-басейн-пляж 7-10 днів поспіль!Пакетна путівка вас не прив'язує до конкретного готелю. Подорожуйте всередині країни, об'їдьте найближчі міста та найкрутіші локації, використайте відпустку на максимум! Додамо, що хоч перельоти в Європу дешеві, на харчування і житло все одно потрібно буде витратися (мінімум близько 20-25 євро на день). Таким чином самостійна подорож до будь-якої європейської країни за витратами приблизно рівноцінна бюджетному пакетному туру.
Чому варто їхати в Туніс
Чим так особливий Туніс та коротко про те, що вас може зацікавити, здивувати та вразити у країні Африки;
- Тепле та ідеального кольору Середземне море, пустеля Сахара і гори Атлас. Це Африка, хоча і не така, як ви собі уявляєте;
- Туніс – батьківщина Карфагену, великих війн і нищівних поразок. Це – колишня колонія Франції, тому тут зачаровує поєднання арабського та французького стилю в архітектурі, культурі та побуті загалом. Місцеві вільно говорять французькою та вчать її у школах нарівні з арабською;
- 98% людей – мусульмани. Більшість дотримується Рамадану, тож цього місяця місцеві впродовж дня нічого не їдять і не п'ють, зате після заходу сонця надолужують;
Якщо будете планувати відпустку у Тунісі, звірте дати початку та закінчення Рамадану. Як правило, у цей священний для арабів місяць більшість місцевих закладів зачинені вдень і відкриваються лише ввечері.
- Очевидного сексизму немає: приміром, жінки на рівні з чоловіками водять авто. Цікаво, що офіціантами працюють старші чоловіки, а молодь у цій сфері практично не підпрацьовує;
- Туніс заробляє експортом нафти і шкіряних виробів, а ще – оливкової олії, фініків тощо. Тут дешеве таксі, при цьому водії отримують приблизно по 700 доларів на місяць. А загалом ціни на речі і продукти тут дещо нижчі, ніж в Україні;
- Місцеві не п'ють алкоголь, зате курять все, що дозволено. А все, що заборонене, пропонують туристам, – особливо, гашиш;
Цікавий факт. Кішок у цій екзотичній країні кличуть не "кс-кс", як ми звикли, а – "пш-пш".
- Особливої уваги заслуговує арабський ринок. Це, мабуть, найколоритніше і водночас трохи лячне місце. Вас всякими способами заманюватимуть купити сумки, прикраси, кальяни, сувеніри, спеції, косметику, солодощі і тп, і тд. Ви можете сторгуватися до вдвічі меншої ціни, навіть якщо не вмієте – вони самі зроблять це за вас. Така ситуація на ринку в Медіні (тобто в старій частині міста, де розташований базар) міста Сусса та інших курортних міст. Але в столиці Тунісі місцева Медіна значно більших масштабів, де навколо немає практично жодного туриста – тільки безліч містян, які активно та емоційно торгуються з продавцями. У якийсь момент непідготовленому туристу може стати навіть страшно від побаченого: потік людей несе вас в гущу торгів, а навколо страшенний галас. Хай там що, але це крутий досвід, який дозволить відчути справжній колорит Африки.
ТОП-5 локацій, які треба побачити в Тунісі
Місто Сіді Бу Саїд
Поруч з Карфагеном у північній частині країни розташоване фантастичне синьо-біле місто Сіді Бу Саїд, названий на честь святого Саїда. А ще цю перлину біля моря називають туніським Санторіні. У центрі міста милує око однойменне джерело, а саме містечко схоже на житловий музей. Традиційна архітектура в однакових тонах вразить кожного мандрівника. Родзинка цієї казки – оглядовий майданчик, вид з якого відкривається на всю затоку.
Не погоджуйтеся на екскурсійні програми, які вам пропонуватиме готельний гід чи місцеві промоутери. Ці прогулянки невиправдано дорогі. Значно дешевше і цікавіше самому добиратися до місця призначення, адже місцевий громадський транспорт або ж таксі – ще одне джерело оригінального колориту. А на допомогу при самостійній мандрівці вам прийдуть оффлайн карти Maps.me, про які ми неодноразово згадували у попередніх матеріалх про подорожі.
Карфаген
Карфаген – тихе, забудоване престижними віллами передмістя столичного Тунісу – купається в променях своєї колишньої слави. Більшість приїжджають сюди з єдиною метою – побачити руїни античного міста, одна назва якого наводило жах на все Середземномор'я.
Колізей в Ель-Джемі
Римський амфітеатр в місті Ель-Джем – це справжнісінький колізей, який своєю величчю цілком здатний потягатися з римським побратимом. Крім цього, в роки слави він вважався третім за величиною в Римській імперії. Тут можна відчути себе гладіатором на арені, глядачем на трибуні або імператором в ложі, спуститися в підземні приміщення і оглянути камери для гладіаторів і диких тварин і побродити по численних галереях. А в розпал сезону можна ще й насолодитися класичною музикою у виконанні найкращих європейських оркестрів.
Цікавий факт. У великому місті Сусс, попри активний трафік, немає жодного світлофора.
Медіна міста Туніс
Галасливе, яскраве і дуже колоритне місце Тунісу. Тут по вузьких французьких вуличках діловито поспішають тунісці на арабський ринок, тут безліч лавочок з всякою всячиною, що тісняться по обидва боки провулків, тут аромати кави і кальяну в повітрі. Медіна міста Туніс – це місце номер один, щоб відчути оригінальний колорит африканського життя і, звичайно, придбати сувеніри.
Пустеля Сахара
Пустеля Сахара в Тунісі – головна південна пам'ятка, куди обов'язково запропонуються екскурсії з будь-якого туніського курорту. Сахара вражає нескінченними піщаними дюнами всіх відтінків жовтого, що йдуть далеко за горизонт, дрібним піском, який неможливо утримати в долоні і дзвінкою тишею. Знайомство з пустелею для більшої частини туристів обмежується годинною прогулянкою на верблюді в рамках дводенної екскурсії, проте якщо вам хочеться побачити більше, можна відправитися в тижневу або навіть двотижневу експедицію або зупинитися на кілька днів у сахарському кемпінгу.
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