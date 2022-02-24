Що взяти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації

У МОЗ розповіли, що повинно входити до аптечки і у спокійний час, і у період надзвичайної ситуації. Детальніше про ліки та засоби читайте далі.

У тривожний для країни час дуже важливо зберігати спокій та бути готовими до непередбачуваних подій, тому укомплектована аптечка та вміння її використовувати також є одним зі способів підготуватись. У МОЗ нагадали, що має бути в аптечці у кожного українця.

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"Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти. Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру", – йдеться у повідомленні.

Що взяти до аптечки:

Як правильно скласти та використовувати аптечку:

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