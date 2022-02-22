Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Kalush

Як зберігати спокій у тривожні часи: 5 порад від психологів

  • 54
Спокій - фото 1
Спокій / choosingtherapy

Зараз ситуація в Україні тривожна, людям незрозуміло, що буде далі і чи дочекаємось ми спокою та стабільності. У такій ситуації дуже важливо зберігати спокій. Психологи розповіли, як не піддаватися тривозі та паніці під час кризових моментів.

Перша порада: максимальний спокій. Будь-які події, які відбуваються у суспільстві, так чи інакше, відбиваються на вашому самопочутті та здоров'ї. Найцінніше, чим ви можете допомогти собі та своїм близьким пережити нинішню ситуацію в Україні – це залишатися максимально спокійними та розсудливими самі. Продовжуйте працювати, спілкуватися з друзями, підтримувати інших людей і навчитеся розв'язувати проблеми в міру їхнього надходження, не драматизуючи і не нагнітаючи паніку. Про це пише Радіо MAXIMUM.

Це цікаво: Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: як загадати бажання, щоб воно збулось

Друга порада: завжди думайте про майбутнє та плануйте його. Плануйте максимально просто і не витрачайте на це багато часу. Використовуйте найпримітивніші інструменти. Нагадування в календарі та в пошті для повідомлень, Word та паперовий блокнот для генерації ідей, нотатки у телефоні для зберігання цікавих думок, які приходять на ходу.

Планування- фото 498228
Планування

Третя порада: довіра. Психологи наголошують на важливості того, щоб українці почали довіряти професіоналізму українських військових та держслужбовців. У нас є військові, які нас захищатимуть, у нас є дипломати, які роблять свою роботу професійно. Наше завдання – розуміти межі своєї компетенції – на що ми можемо і не можемо вплинути.

Четверта порада: дозування інформації. Варто убезпечити себе від надмірної кількості нової інформації. Якщо виникло значне емоційне навантаження, краще дивитись новини не більше 1 години на добу. Варто постаратися оточувати себе однодумцями. Якщо ж ситуація передбачає спілкування з людьми, які мають протилежну точку зору, доцільніше уникати спілкування на політичні теми.

П'ята порада: фізичне здоров'я. Спеціалісти наголосили, що дуже важливо покращити свій фізичний стан. Необхідно звернути особливу увагу на нормальний сон, який має тривати не менше, але не більше 7-8 годин, правильно харчуватися, не засиджуватися за робочим місцем. Адже, як відомо, емоційний стан людини напряму залежить від фізичного.

Сила- фото 498230
Сила

І ще: Як досягти емоційної стабільності: 6 порад для боротьби з тривожністю

пропозиції партнерів
Новини