Як зберігати спокій у тривожні часи: 5 порад від психологів

Зараз ситуація в Україні тривожна, людям незрозуміло, що буде далі і чи дочекаємось ми спокою та стабільності. У такій ситуації дуже важливо зберігати спокій. Психологи розповіли, як не піддаватися тривозі та паніці під час кризових моментів.

Перша порада: максимальний спокій. Будь-які події, які відбуваються у суспільстві, так чи інакше, відбиваються на вашому самопочутті та здоров'ї. Найцінніше, чим ви можете допомогти собі та своїм близьким пережити нинішню ситуацію в Україні – це залишатися максимально спокійними та розсудливими самі. Продовжуйте працювати, спілкуватися з друзями, підтримувати інших людей і навчитеся розв'язувати проблеми в міру їхнього надходження, не драматизуючи і не нагнітаючи паніку. Про це пише Радіо MAXIMUM.

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Друга порада: завжди думайте про майбутнє та плануйте його. Плануйте максимально просто і не витрачайте на це багато часу. Використовуйте найпримітивніші інструменти. Нагадування в календарі та в пошті для повідомлень, Word та паперовий блокнот для генерації ідей, нотатки у телефоні для зберігання цікавих думок, які приходять на ходу.

Планування

Третя порада: довіра. Психологи наголошують на важливості того, щоб українці почали довіряти професіоналізму українських військових та держслужбовців. У нас є військові, які нас захищатимуть, у нас є дипломати, які роблять свою роботу професійно. Наше завдання – розуміти межі своєї компетенції – на що ми можемо і не можемо вплинути.

Четверта порада: дозування інформації. Варто убезпечити себе від надмірної кількості нової інформації. Якщо виникло значне емоційне навантаження, краще дивитись новини не більше 1 години на добу. Варто постаратися оточувати себе однодумцями. Якщо ж ситуація передбачає спілкування з людьми, які мають протилежну точку зору, доцільніше уникати спілкування на політичні теми.

П'ята порада: фізичне здоров'я. Спеціалісти наголосили, що дуже важливо покращити свій фізичний стан. Необхідно звернути особливу увагу на нормальний сон, який має тривати не менше, але не більше 7-8 годин, правильно харчуватися, не засиджуватися за робочим місцем. Адже, як відомо, емоційний стан людини напряму залежить від фізичного.

Сила

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