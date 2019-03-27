Володимир Зеленський – кандидат в президенти України: біографія і факти

Лічені дні лишаються до виборів шостого президента України, і, за даними соціологів, найбільше шансів на перемогу має Володимир Зеленський. До вашої уваги біографія і факти про шоумена, який вирішив піти в політику.

Свіже дослідження було проведене соціологічною групою "Рейтинг" з 9-15 березня 2019 року. За його даними, лідером рейтингу кандидатів є Володимир Зеленський: за нього готові проголосувати 24,9%.

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Біографія Володимира Зеленського

Майбутній кандидат у президенти народився 1978 року в Кривому Розі. До школи він пішов у місті Ерденет (Монголія), де сім'я проживала 4 роки. Після повернення у Кривий Ріг він вступив у гімназію з посиленим вивченням англійської мови. У шіснадцятирічному віці на конкурсі Toefl Володимир виборив грант на навчання в Ізраїлі, однак батько не відпустив його закордон.

Вищу юридичну освіту Зеленський здобув у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, але за спеціальністю працював хіба що 2 місяці – за час студентської практики.

Зеленський в молодості

Цікаві факти про кар'єру Зеленського

Творчий шлях майбутнього "кварталівця" бере свій початок ще зі школи. Свої сили Володимир вперше випробував у Студентському театрі естрадних мініатюр. Згодом сформував команду КВК "Молодий Кривий Ріг" разом з Олександром Пікаловим та Денисом Манжосовим. Пізніше гумористів запросили в легендарну криворізьку команду КВК "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит", але тільки як постановників танцювальних номерів.

Довго на лаві постановників Володимир не засиджувався – невдовзі він почав і сам виконувати ролі. Трохи пізніше була створена команда "Збірна Кривого Рогу" а у 1997 з'явилась команда "95 квартал" – та сама, що вже 22 роки є монополістом гумору в Україні.

Квартал 95

Від початку заснування команди й до сьогодні Володимир є не тільки її безумовним лідером та актором, а й автором більшості номерів. У 2005 на телеканалі "Інтер" вийшла перша передача "Вечірній квартал", яка стала неймовірно рейтинговою та популярною. З часом з'явилися інші проеткти "Студії Квартал 95", що отримали не менше визнання серед глядачів: "Вечірній Київ", "Росміши коміка", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай", "Ліга сміху" та інші.

Особисте життя. Зеленський одружений і має двох дітей – доньку Олександру та сина Кирила.

Зеленський з дружиною

ТОП-скандали кандидата в президенти

Скандальна реприза про Україну. У 2016 на фестивалі в Юрмалі пародійний номер Володимира Зеленського спричинив значний резонанс. Справа не в самій пародії, а в порівняннях України з "жебраком" та "актрисою німецького фільму для дорослих", тобто з повією, яка готова прийняти"будь-яку кількість, з будь-якого боку".

Реакція багатьох людей на жорстку та цинічну паралель не забарилася. Так, приміром, журналіст Віталій Портников назвав Зеленського уособленням "низькопробного, позбавленого смаку, міщанського гумору", а радикал Ляшко охарактеризував гумориста як "дегенерата без роду-племені".

Заборона "Сватів". Для багатьох 2017 рік, попри усі труднощі та нестабільності, запам'ятався ще й як рік заборони одного з найрейтинговіших серіалів українського виробництва – "Свати". Причина – гастролі головного актора Федора Добронравова та інших зірок стрічки в анексованому Криму. Володимир Зеленський на дії СБУ відреагував досить різко, і закликав правоохоронців спочатку побороти кумівство. Після цього скандалу він відмовився від подання заявки на підтримку Держкіно своїх проектів у розмірі 50 млн доларів.

Офшори в Росії. З початком війни на Сході України лідер "Студії Квартал 95" стверджував, що ліквідував власний бізнес у Росії. Однак 7 січня 2019-му журналісти програми "Схеми" оприлюднили докази, що Зеленській суперечить сам собі. Розслідування доводить, що три російські компанії, які займаються кіновиробництвом і створенням телевізійного контенту, належать Володимиру Зеленському і чотирьом його бізнес-партнерам: Андрію Яковлеву, Борису і Сергію Шефіру, а також наближеному до Ігора Коломойського Тімуру Міндічу.

Наприкінці січня Зеленській заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії, яка володіла російською фірмою "Ґрін Філмз".

З чим ЗЕ йде на вибори президента України

Чутки щодо можливого висування Зеленського на цьогорічних президентських виборах ходили дуже довго. Особливо вони активізувалися у грудні 2017, коли з'явилася партія "Слуга народу", однак і тоді шоумен відхрещувався від президентських амбіцій, які всі йому так палко приписували.

Уся інтрига довкола слів "Зеленський" та "вибри" розвіялася у новорічну ніч. За п'ять хвилин до Нового 2019 року "кварталівець" заявив, що йтиме в президенти України. Однак і тут не обійшлося без скандалу: багато глядачів розкритикували канал 1+1 за рішення транслювати промову чинного президента Петра Порошенка вже після Нового року.

Якщо умовно поділити всіх виборців на дві не менш умовні групи, то до Зеленського, як до кандидата на пост президента, ставляться або дуже прихильно, або дуже негативно. Стосовно першої градації: весь електорат Зеленського – а це більшість виборців, якщо вірити соціологічним дослідженням – люди, що остаточно розчарувалися у старих політиках; вони потребують оновлення та політичного очищення, і готові надати головний інструмент для змін саме Зеленському, як людині, ще донедавна далекій від політики.

Ненависники Зеленського-кандидата пов'язують його з олігархом Ігорем Коломойським, власником телеканалу 1+1, на якому транслюються усі кварталівськи проекти, і заразом агатаційна реклама Зеленського. У разі перемоги "ЗЕпрезидента" вони впевнені: Зеленський при владі буде лобіювати не інтереси країни та людей, а передусім Коломойського. Однак сам кандидат заперечує будь-який зв'язок з олігархом.

Передвиборча кампанія Зеленського

Недоліком передвиборчої кампанії Зеленського є брак його публічності як кандидата. Лише нещодавно він почав давати інтерв'ю, але досить таки фрагментарні. Таку тенденцію багато хто пов'язує з відсутністю політичного досвіду і страхом провокативних питань. Однак кандидат досить активний у соціальних мережах, чим дуже тішить молодий електорат.

Експерти та політологи вже давно дійшли думки, що потужним електоральним осередком цього кандидата є саме молодь, яка піднімає його кандидатуру у всіх соціологічних рейтингах. Втім, молодь, як правило, ігнорує вибори, і ледь не в останній момент утримується від голосування.

ЗЕ Президент

Програма Володимира Зеленського

Усі свої кроки, як і годиться, кандидат виклав у власній президентській програмі. До її написання Зеленський також підійшов нестандарнто, адже закликав людей у соціальних мережах допомогти йому і команді визначити уразливі точки України, і назвати 5 проблем, які необхідно порушити у програмі. Заради справедливості зазначимо, що експеримент таки виправдав очікування, і багато українців віртуально приєдналися до написання президентської програми.

Одним з головних пріоритетів на посаді президента України Володимир Зеленський називає припинення збройного конфлікту на Сході України. З початком війни Зеленський та його "кварталівська" команда неодноразово були на лінії розмежування, і давали доброчинні концерти. Допомагали вони і матеріально. Водночас ЗЕпрезидент наголошує, що готовий до діалогу з Путіним, за що його критикують виборці.

Розсміши Путіна / ProtsyshynOfficial

Не менший акцент політик робить на відновленні економіки та боротьбі з корупцією. У своїй програмі він пропонує виборцям "нульову декларацію" та обов'язковий податок.

Ознайомитися більш детально з програмою Володимира Зеленського ви можете за цим посиланням – program.ze2019.

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