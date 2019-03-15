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Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді

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Олена - дружина Володимира Зеленського - фото 1
Олена - дружина Володимира Зеленського

Однією з найбільш обговорюваних тем 2019 року стала заява Володимира Зеленського про участь у виборах президента. Крім цього, увагу українців привернула і його дружина – Олена Зеленська. Ми підготували цікаві факти про потенційну першу леді України.

Олена Зеленська досі ховається в тіні знаменитого чоловіка, хоча саме вона завжди підштовхувала Володимира Зеленського в його кар'єрі. Але після того, як стало відомо про бажання шоумена поборотися за пост президента України, в мережі зацікавилися дружиною Зеленського.

І ще: Зеленський сконфузився у своєму першому політичному ток-шоу

Подружжя Зеленських - фото 312740
Подружжя Зеленських

Біографія дружини Зеленського

Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі. У рідному ж місті закінчила школу і будівельний факультет Криворізького технічного університету. Отримавши диплом магістра, Олена практично жодного дня не попрацювала за фахом та долучилася до колективу студії "Квартал 95", де продовжує працювати сценаристом й зараз.

Ось 7 правил життя дружини кандидата в президенти України:

1
Олена цінує в чоловіках порядність, гострий розум, інтелігентність і джентельменські якості. Саме таким був Володимир, коли почав до неї залицятися.

2
Вона вважає, що саме нудьга часто вбиває стосунки, тому партнери іноді повинні влаштовувати "романтичні канікули" для поновлення почуттів.

Цікавий факт. Олена дуже терпляча, адже чекала пропозиції від Володимира цілих 8 років.

Олена та Володимир Зеленські - фото 312733
Олена та Володимир Зеленські

3
Жінка ставить подружню вірність на перше місце.

4
Олена – доволі різнобічна людина. Вона з відзнакою закінчила будівельний факультет, але створює сценарії для студії "Квартал 95" і займається вихованням двох дітей.

Цікавий факт. Кумою дружини Зеленського є Олена Кравець, яка в "Вечірньому кварталі" часто грає роль лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

5
Амбіційна. Віддає перевагу мислити ширше і застосовувати свій талант на практиці. Вона не боїться невдач і сміливо кидається в будь-яку справу, яка їй подобається, намагаючись довести розпочате до досконалості.

Потенційна перша леді України - фото 312741
Потенційна перша леді України

6
Олена Зеленська створює затишок в домі і спокій в родині. Володимир Зеленський одного разу чесно зізнався, що вона – кохання всього його життя і він любить її, як самого себе.

7
Потенційна перша леді України допомагає чоловікові у його всіх починаннях і намагається постійно надихати коханого. Вони не тільки разом займаються побутом, а й працюють, і відпочивають.

Володимир Зеленський завжди ретельно оберігав своє особисте життя і практично ніколи не ділився спільними знімками зі своєю дружиною Оленою. У численних інтерв'ю комік зізнавався, що дружина строго забороняє йому публікувати в своїх мікрооблоках її знімки. Проте нам вдалося знайти кілька цікавих кадрів, щоб побачити, як виглядає потенційна перша леді країни:

Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312731
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312739
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312736
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312732
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312734
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312735
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312738
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312742
Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді - фото 312744

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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