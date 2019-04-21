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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019

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Результати голосування в 2 турі виборів - фото 1
Результати голосування в 2 турі виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала оприлюднювати офіційні результати другого туру. Дізнайтеся остаточні дані, хто виграв вибори президента 2019 та стане наступним главою нашої держави.

Вибори президента України 2019 завершилися. Ім'я нового глави держави визначилося в другому турі 21 квітня. Свої голоси за кандидатів віддали понад 62% виборців, а це – майже 19 мільйонів українців.

Це цікаво: Остаточні результати екзит-полу в другому турі виборів

ЦВК розпочала підрахунок голосів: наразі опрацьовано тільки кілька відсотків протоколів, однак вони вже підтверджують дані екзит-полів. Як і в першому турі, результати голосування не відрізняються від соціологічних опитувань на дільницях. Судячи із них, у другому турі кандидат Володимир Зеленський здобуває впевнену перемогу, а чинний президент Петро Порошенко зазнає поразки.

Уже до 1 травня ЦВК має завершити підрахунок паперових протоколів і опублікувати офіційні результати виборів 2019. Наразі ситуація така:

Кандидат Результати (%) Кількість голосів
Володимир Зеленський 72.33 762 387
Петро Порошенко 25.36 267 318

*опрацьовано 7.65% протоколів по Україні

Водночас ми вже знаємо остаточні підсумки екзит-полу: за його даними, Володимир Зеленський отримав 73% голосів, а Петро Порошенко – тільки 25,5%. Тож, незабаром Україна отримає нового президента. Такий вибір зробили жителі всіх регіонів: і Заходу, і Центру, і Півдня, і Сходу.

Остаточні результати екзит-полів - фото 323026
Остаточні результати екзит-полів
Усі регіони підтримали Зеленського - фото 323027
Усі регіони підтримали Зеленського

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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