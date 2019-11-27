Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути

Здоровий і міцний сон нагадує єдинорога. Про нього всі говорять, але мали з ним справу одиниці. Британський сомнолог Річард Еверс розповів, що ж може посприяти вашому нічному відпочинку. Візьміть ці поради на озброєння!

Що ж потрібно зробити, аби заснути якомога швидше?

І ще: Скільки потрібно спати для того, щоб стати успішним?

1. Спіть стільки, скільки треба. Потреба у сні у всіх людей різна: декому цілком достатньо чотирьох годин, а комусь і десяти ледве-ледве вистачає. Тому експериментуйте з режимом. Якщо з'ясується, що ви нормально почуваєтеся після п'яти-шести годин сну, то не змушуйте себе спати по вісім. І навпаки: якщо вам бракує сну – навчіться засинати якомога раніше.

2. Уникайте стресів. Якщо ви знаєте, що вам обов'язково потрібно сьогодні добряче виспатися, великий ризик того, що ви не заснете. У такій ситуації в організмі часто виробляються стресові гормони, які заважають засипанню. Приборкати ці гормони допоможе холодний душ перед сном (гарячий, навпаки, може спровокувати безсоння).

3. Снодійне – крайній метод. Будь-яке найлегше снодійне за півтора-два місяці регулярного застосування викликає ефект звикання. Тому таблетки краще замінити заспокійливими відварами трав – м'яти і материнки.

Замість снодійного пийте трав'яні відвари

4. Відмовтесь від певних звичок. Сигарети, кава і чай (особливо зелений) стимулюють нервову систему. Знизьте кількість кофеїну і нікотину, і від нудьги спати захочеться відразу.

5. Склянка молока та шоколад. Випийте перед сном склянку молока 3,5% жирності і з'їжте шматок чорного шоколаду. Речовини, що містяться в цих продуктах, допомагають швидше розслабитися та заснути. А ось молоко зі зниженим умістом жиру пити не варто: воно, навпаки, може недоречно вас підбадьорити.

Тепер ви знаєте, що потрібно зробити, аби сон був міцним і здоровим!

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