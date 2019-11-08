Скільки потрібно спати для того, щоб стати успішним?

Американські фахівці встановили, що всього одна зайва година сну на добу може помітно вплинути на рівень зарплати. Такий висновок вони зробили після аналізу режиму відпочинку та доходів мешканців США у межах одного часового поясу.

Дослідники помітили, що в залежності від заходу сонця люди лягають спати у різний час. А ось прокидаються вони приблизно в однаковий. Таким чином, жителі східних регіонів сплять довше, ніж американці на заході країни. А зарплата тих, хто спить довше, за аналогічну роботу більша в середньому на 4,9%.

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Учені пояснюють таку різницю більшою продуктивністю працівників, які добре висипаються. Коли людина спить достатню кількість часу, вона приходить на роботу в кращому настрої і ефективніше справляється зі своїми обов'язками. А ті, кому сну не вистачає, часто запізнюються, мають підвищений рівень стресу та погану концентрацію, що не може не відбитися на їхній заробітній платі.

Крім того, мала кількість сну (6 і менше годин) за два тижні настільки знижує продуктивність працівника, що він стає на один рівень з працездатністю того, хто взагалі не відпочивав дві доби поспіль.

Здоровий сон дозволяє більше заробляти

Керівництво великих компаній, на кшталт Facebook, Google і інших, давно звернуло увагу на таку тенденцію. Співробітники цих корпорацій можуть подрімати протягом робочого дня безпосередньо в офісі, у спеціально відведених для цього місцях. Трохи відпочивши фахівці після цього працюють в рази ефективніше. Тому, якщо у вас є можливість відпочивати більше – робіть це!

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