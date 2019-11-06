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Науковці розповіли, чому не варто спати при світлі

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Чому не варто спати при світлі - фото 1
Чому не варто спати при світлі / vse42

Використання під час сну навіть невеликого світла може привести до розвитку небезпечних захворювань серця та інсульту. До такого висновку прийшли вчені з Медичного університету японського міста Нара.

Фахівці проводили дослідження за участю 989 добровольців протягом трьох років. Під час експерименту над сплячими ставили увімкнену лампу, джерело світла якої було повернуте до стелі.

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Науковці розповіли, чому не варто спати при світлі - фото 366301

Вчені виявили чіткий зв'язок між інтенсивністю нічного освітлення і прогресуванням атеросклерозу – хронічного захворювання, що веде до утворення бляшок в стінках артерій.

Проникнення світла крізь закриті повіки знижує рівень мелатоніну, відомого як "гормон ночі". В результаті порушується робота всього організму, що в підсумку може призвести до різних захворювань серця і навіть інсульту. У зв'язку з цим вчені застерегли від використання нічників та інших джерел світла під час сну.

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