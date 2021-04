Витончена Катерина Кухар показала атмосферне відео зі Шрі-Ланки

Українська прима-балерина Катерина Кухар хоч й повернулася з відпочинку, але продовжує публікувати архівні кадри зі Шрі-Ланки. Цього разу красуня поділилася атмосферним роликом з берега океану.

Так, на кадрах відео, яке з'явилося в Instagram Катерина Кухар, зірка намагається встояти перед водною стихією. Бризки від високих хвиль, що б'ються об каміння, летять прямо на балерину, яка радіє моменту. Постала перед камерою Кухар у чорному бікіні, підіймаючи руки вгору на зустріч бризу.

"But if you wanna leave take good care", – підписала відео зірка рядками з хіта Cat Stevens – Wild World гурту Mr. Big. У перекладі з англійської: "Але, якщо хочеш піти, будь обережна". Підписники засипали балерину компліментами і назвали її володаркою хвиль.

