Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Софія Стужук — популярна блогерка з України та мама трьох дітей, яка не втомлюється спокушати мережу відвертими знімками.

Сьогодні знайомимо тебе ближче з черговою красунею у традиційній спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM. Софію Стужук знають як одну з найпопулярніших блогерок України. І недавно красуня знялася для Playboy. Смілива фотосесія рясніє гарячими знімками в еротичній білизні і спокусливими позами.

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Дата народження: 21 травня 1995 року (25 років);

Рідне місто: Севастополь.

За життям зірки Instagram стежать майже 6 мільйонів підписників. Та й це не дивно, адже Софія регулярно підігріває інтерес сексуальними фото у відвертих нарядах. Крім цього, шанувальників дівчини підкорила свіжа інтимна зйомка для чоловічого глянцю.

Я нарешті можу похизуватися! Дивіться кайфову мене на обкладинці і всередині квітневого Playboy. Так, мама трьох малюків! А що тут такого?! Я не поставила хрест на собі! Я сексуальна мама, – написала дівчина під опублікованими фото з журналу.

Юзери мережі залишилися у захваті від спекотних кадрів. Софія приміряла відверту білизну чорного і білого кольорів. Сміливі образи підкреслили розкішні сідниці й груди блогерки. Проте на сторінці Стужук в Instagram є й інші звабливі фотографії. Найпікантніші обрали сьогодні для тебе. Насолоджуйся:

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