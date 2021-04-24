Зваблива Леся Нікітюк влаштувала імпровізований показ стильних весняних образів

Епатажна українська шоувумен Леся Нікітюк стежить за модними трендами і регулярно оновлює гардероб. Цього разу красуня також продемонструвала черговий стильний образ.

Леся Нікітюк приміряла кілька стильних й актуальних весняних луків, похизувавшись нарядами в Instagram. Леді Ле ефектно показала кожен образ з усіх боків, влаштувавши імпровізований модний показ прямо біля примірочної кабінки.

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У ролику телезірка виходить з примірочної кожен раз у новому аутфіті та демонструє його у цікавих позах. Так, Нікітюк приміряла чорну комбінацію зі спідницею і чорну косуху, також вона з'явилася в джинсах і смугастій футболці. Після чого у хід пішли костюм, коротеньке плаття та стильна сукня.

"Який образ крутіший?" – запиталася Леся у своїх підписників.

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