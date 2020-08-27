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Вірші на 1 вересня 2020: привітання з Днем знань у віршах українською

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Вітання з 1 вересня у віршах - фото 1
Вітання з 1 вересня у віршах

Найкращі привітання з Днем знань 2020 у віршах – у нашій добірці! Підготували для вас красиві, оригінальні та прикольні вірші українською, якими можна поздоровити вчителів та школярів 1 вересня.

День знань у 2020-му році припадає на вівторок. У цей день українські школярі розпочинають новий навчальний рік, тож заведено вітати вчителів, освітян та учнів з 1 вересня. Привітайте і ви своїх рідних та друзів – до вашої уваги красиві привітання у віршах українською мовою.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:

Тут більше: Вітальні листівки, відкритки і фото з Днем знань

Гарні вірші з 1 вересня 2020 для вчителів

***

Від учнів

Учителю, зі святом! З Днем знань!
Сьогодні, першого вересня,
Так хочеться мені Вас привітати,
Адже клас і Ви – одна сім'я.

Нехай навчальний рік почнеться,
Нехай лиш радість він несе,
А Ваше серце не здається –
Святкує й ніколи не плаче!

***

День знань, осінь настала,
Поспішає вже в школу дітвора,
Ділитися знаннями великими
Настала славна пора.

Бажаємо сил вам і здоров'я,
Усмішок, світла і натхнення,
Нехай радують вас діти частіше
І не підводить нехай терпіння.

Нехай вам цікаво буде
З дітьми уроки проводити,
Бажаємо важливу роботу
Завжди настільки віддано любити.

***

Ви найкращий вчитель на світі,
Світло знань готові дарувати!
Вас люблять, напевно, всі діти,
Адже є у вас дар – навчати!

Ми вам від душі побажаємо
Успіхів у навчальних справах!
Нехай школа для вас буде раєм,
Хай щастя в очах сяє!

***

Вчителю початкових класів
У день знань потрібно побажати –
Бути терплячим з кожною годиною
І ніколи не сумувати.

Для всіх дітей бути прикладом,
Легко предмет викладати,
Ще добра, надії, віри,
Свою працю цінувати та поважати!

***

Класний наш керівник,
Від душі вас вітаємо
У день вересневий успіхів
Від душі вам бажаємо.

Будуть сили нехай, терпіння,
І здоров'я буде міцним,
А смуток на роботі
Буде нехай явищем рідкісним.

Вірші на 1 вересня 2020: привітання з Днем знань у віршах українською - фото 422268

Віршовані привітання з Днем знань для учнів

***

На "відмінно" щоб вчилися,
Вам напуття даємо.
Ви граніт науки складної
Підкоряєте з кожним днем.

***

Нехай навчання радість дарує,
Багато знань, інтерес.
Нехай здійсняться бажання,
Щоб був у всьому прогрес!

***

Від батьків

Бажаю мудрих вчителів,
Хороших друзів.
Бажання вчитися,
До нового прагнути.

***

Бажаю щастя і звершень,
Успіху, сміху, досягнень,
Здоров'я, радості в сім'ї,
Тепла, веселощів на душі,
Перемог в десятках змагань
І все зуміти. Ура! З Днем знань!

***

Бажаю дивовижних відкриттів,
Пізнання істин, щасливих подій.
Успіху досягти у світі кращих покликань.
Таланту, уміння, терпіння. З Днем знань!

Вірші на 1 вересня 2020: привітання з Днем знань у віршах українською - фото 422267

Оригінальні вітання з Першим дзвоником у віршах

***

Вітаю я з Днем знань!
О, прийшов сезон завдань,
Хитромудрих запитань
Та контрольних й опитувань.
Завзято ти всьому вчися,
А в навчанні не барися,
У всьому бути старайся першим,
Відкривай в собі резерви.
До нових знань прагни,
Різко підіймайся вгору,
Розумним дуже ставай! Успіхів тобі, давай!

***

Від батьків

В школу ти йдеш сьогодні,
Попереду навчальний рік,
Щастя, радості, здоров'я,
Нехай у всьому тобі щастить!

Підкорюй ти всі простори,
І "відмінно" отримуй,
Ми тобі у всьому допоможемо,
Ще про спорт не забувай!

Наша дитино дорогоцінна,
Чекає нехай тебе успіх,
З Днем знань вітаємо,
Ти найдорожчий всіх!

***

Вітаємо вас з днем знань!
Багато скажемо побажань:
Щоб навчання без мороки
Вам давалося завжди.

Щоб в класі дружно жили,
Працю вчителів цінували.
Всі уроки відвідували
І від цього все знали!

***

Як же хочеться поспати,
Але прийшла пора вставати,
Взяти букет і зачесатися,
На лінійку збиратися.

І з усмішкою розчулення
Знову слухати привітання,
А потім цілий рік
Підкорювати навчання!

***

Від батьків прийміть,
Дорогі, привітання,
Вам увійти бажаємо в школу
З радістю і натхненням.

Нехай все збудеться у вас,
Нехай вершини підкоряться,
Радістю, азартом, драйвом
Очі ваші нехай іскряться.

Вірші на 1 вересня 2020: привітання з Днем знань у віршах українською - фото 422269

До теми: Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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