Вірші на 1 вересня 2020: привітання з Днем знань у віршах українською

Найкращі привітання з Днем знань 2020 у віршах – у нашій добірці! Підготували для вас красиві, оригінальні та прикольні вірші українською, якими можна поздоровити вчителів та школярів 1 вересня.

День знань у 2020-му році припадає на вівторок. У цей день українські школярі розпочинають новий навчальний рік, тож заведено вітати вчителів, освітян та учнів з 1 вересня. Привітайте і ви своїх рідних та друзів – до вашої уваги красиві привітання у віршах українською мовою.

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Від учнів

Учителю, зі святом! З Днем знань!

Сьогодні, першого вересня,

Так хочеться мені Вас привітати,

Адже клас і Ви – одна сім'я.

Нехай навчальний рік почнеться,

Нехай лиш радість він несе,

А Ваше серце не здається –

Святкує й ніколи не плаче!

***

День знань, осінь настала,

Поспішає вже в школу дітвора,

Ділитися знаннями великими

Настала славна пора.

Бажаємо сил вам і здоров'я,

Усмішок, світла і натхнення,

Нехай радують вас діти частіше

І не підводить нехай терпіння.

Нехай вам цікаво буде

З дітьми уроки проводити,

Бажаємо важливу роботу

Завжди настільки віддано любити.

***

Ви найкращий вчитель на світі,

Світло знань готові дарувати!

Вас люблять, напевно, всі діти,

Адже є у вас дар – навчати!

Ми вам від душі побажаємо

Успіхів у навчальних справах!

Нехай школа для вас буде раєм,

Хай щастя в очах сяє!

***

Вчителю початкових класів

У день знань потрібно побажати –

Бути терплячим з кожною годиною

І ніколи не сумувати.

Для всіх дітей бути прикладом,

Легко предмет викладати,

Ще добра, надії, віри,

Свою працю цінувати та поважати!

***

Класний наш керівник,

Від душі вас вітаємо

У день вересневий успіхів

Від душі вам бажаємо.

Будуть сили нехай, терпіння,

І здоров'я буде міцним,

А смуток на роботі

Буде нехай явищем рідкісним.

***

На "відмінно" щоб вчилися,

Вам напуття даємо.

Ви граніт науки складної

Підкоряєте з кожним днем.

***

Нехай навчання радість дарує,

Багато знань, інтерес.

Нехай здійсняться бажання,

Щоб був у всьому прогрес!

***

Від батьків

Бажаю мудрих вчителів,

Хороших друзів.

Бажання вчитися,

До нового прагнути.

***

Бажаю щастя і звершень,

Успіху, сміху, досягнень,

Здоров'я, радості в сім'ї,

Тепла, веселощів на душі,

Перемог в десятках змагань

І все зуміти. Ура! З Днем знань!

***

Бажаю дивовижних відкриттів,

Пізнання істин, щасливих подій.

Успіху досягти у світі кращих покликань.

Таланту, уміння, терпіння. З Днем знань!

***

Вітаю я з Днем знань!

О, прийшов сезон завдань,

Хитромудрих запитань

Та контрольних й опитувань.

Завзято ти всьому вчися,

А в навчанні не барися,

У всьому бути старайся першим,

Відкривай в собі резерви.

До нових знань прагни,

Різко підіймайся вгору,

Розумним дуже ставай! Успіхів тобі, давай!

***

Від батьків

В школу ти йдеш сьогодні,

Попереду навчальний рік,

Щастя, радості, здоров'я,

Нехай у всьому тобі щастить!

Підкорюй ти всі простори,

І "відмінно" отримуй,

Ми тобі у всьому допоможемо,

Ще про спорт не забувай!

Наша дитино дорогоцінна,

Чекає нехай тебе успіх,

З Днем знань вітаємо,

Ти найдорожчий всіх!

***

Вітаємо вас з днем знань!

Багато скажемо побажань:

Щоб навчання без мороки

Вам давалося завжди.

Щоб в класі дружно жили,

Працю вчителів цінували.

Всі уроки відвідували

І від цього все знали!

***

Як же хочеться поспати,

Але прийшла пора вставати,

Взяти букет і зачесатися,

На лінійку збиратися.

І з усмішкою розчулення

Знову слухати привітання,

А потім цілий рік

Підкорювати навчання!

***

Від батьків прийміть,

Дорогі, привітання,

Вам увійти бажаємо в школу

З радістю і натхненням.

Нехай все збудеться у вас,

Нехай вершини підкоряться,

Радістю, азартом, драйвом

Очі ваші нехай іскряться.

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