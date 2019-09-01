Картинки з 1 вересня: вітальні листівки, відкритки і фото з Днем знань

Вересень традиційно починається з того, що в українських школах пролунає Перший Дзвоник. З нагоди цього особливого свята для першокласників, школярів та їхніх батьків, підготували для вас листівки з Днем знань. Обирайте побажання, які підбадьорять учнів!

1 вересня – особливе свято! Яскраве, насичене, емоційне, зворушливе та атмосферне. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення.

До вашої уваги найкращі привітання у картинках з Днем знань 1 вересня першокласникам, а також – зворушливі побажання.

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Гарні відкритки на Перший Дзвоник

Вітальні листівки з побажаннями до 1 вересня

Прикольні картинки з Днем Знань

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