З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником

1 вересня у школах пролунає Перший дзвоник 2018. Зібрали для вас красиві привітання з Днем знань українською мовою дітям та вчителям. Обирайте найкращі побажання у віршах, смс, прозі або ж оригінальні картинки та листівки!

З Днем знань 1 вересня вітають не тільки учнів, а й їхніх батьків та вчителів, адже й для них це свято є особливим. До вашої уваги найкращі привітання з Першим дзвоником дітям, а також – зворушливі поздоровлення для їхніх наставників, зокрема – першої вчительки та класного керівника.

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань —

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись —

Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!

***

Сьогодні особливий урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий рік,

Адже шкільне життя — знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

1 вересня не хочеться вчитися,

З друзями у дворі хочеться веселитися,

Але треба відпочити від компа і гулянь,

1 вересня приходить на День знань.

Бажаю не байдикувати і книги відкривати,

Граніт науки гризти й мізки практикувати,

Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,

А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!

***

Віршоване привітання для випускників

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

***

Короткі поздоровлення для смс

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Днів бажаю яскравих і веселих,

Знань цікавих, потрібних, нових —

Адже даються нам вони не даремно!

Вітаю з 1 вересня!

***

День сьогодні особливий

По-осінньому мінливий,

Але це не перешкода,

То ж хутчіше всі до школи!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

Веселих уроків та сонячних днів

Я побажати вам хочу!

День знань щоб пройшов без дощів

Та з безліччю друзів хороших!

***

Прикольний вірш з 1 вересням

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Привітання директора школи на святі Першого дзвоника

Шановні друзі, всі присутні,

Батьки сьогоднішні й майбутні,

Дорогі діти, вчителі,

З найкращим святом на землі!

Хочу усіх вас привітати,

Слова стараюсь підібрати,

Щоб кожен раптом це відчув,

Щоб 1 вересня цього він не забув.

Щоб ворухнулось щось в душі

В усіх, хто чує ці вірші.

Бо хоч уже і час пробіг,

Та кожен з нас забудь не зміг

Як сам колись, мов ці малята,

Спішив на перше шкільне свято.

І хоч пройшло чимало літ,

Та не зітреться дивний слід...

І ось у вересня погожу днину

Ти вже ведеш свою дитину.

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!

***

З 1 вересня! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!

***

Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!

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На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!

***

Всі ми, дорослі, пам'ятаємо шкільні роки і нудьгуємо за тим часом, коли найскладнішою роботою була контрольна, а найбільш сердитим драконом – директор школи! На 1 вересня я бажаю тобі з усіх ніг бігти в школу і насолоджуватися кожним днем, любити навчання і пам'ятати про те, що одного разу і ти станеш дорослою людиною, і все це допоможе тобі здійснити твої мрії!

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Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

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Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.

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У цей світлий день я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом 1 вересня!

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Привітання від вчителя

Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!

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Прикольне вітання

Сьогодні день для тебе не дуже й радісний, але тим не менш, я тебе з ним вітаю! Розумію, що ти сумуєш, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться щоранку прокидатися ні світ, ні зоря, тому що вільного часу стане зовсім небагато. Тебе чекають похмурі уроки і нудні домашні завдання. Але подивися на це з іншого боку! Уроки можна прогулювати, домашні завдання завжди можна у когось списати, над не дуже приязним учителем можна пожартувати, намастивши його стілець крейдою або підклавши кнопку. Я, звичайно, нічого такого робити тобі не раджу, але мріяти-то можна!

***

Поздоровлення для 11 класу

Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було всім!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують і поважають

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "драла".

***

З початком року вітаємо.

Слухняних діток вам бажаємо,

Завжди посидючих у всьому,

Щоб славилися своїм добром!

Вам особисто – щастя цілий віз,

Букети найкрасивіших роз,

Друзів лише відданих усюди

Хай вас оточують хороші люди.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях –

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

***

Вас вітаємо зі святом!

Ви один, а нас – багато!

Бо за знаком вищої долі

Ми стрічаємось у школі!

Будете нам викладати,

Знання в голови вкладати!

Тож бажаємо терпіння

І завжди в усім везіння!

***

Вірш першій вчительці

Перша вчителько, уклін вам до землі,

Хай прекрасні будуть ваші дні,

На шкільний нелегкій ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Побажання вчителям прозою

Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров'я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!

***

Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед вами нові горизонти пізнання себе та світу, надихне вас успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров'я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!

***

Є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог – одна з них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів! Доброго всім шляху!

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Вітальні слова директора школи

Дорогі учні, шановні дорослі! Сьогодні тут зібралися разом всі учні школи – від першачків до випускників, а також вчителі початкових класів, середньої та старшої ланки, батьки. Від усієї душі вітаю всіх з початком нового навчального року! Нехай він буде цікавим і пізнавальним, успішним і плідним.

Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Дорогі першокласники, ви відправляєтеся в довгий і непростий похід за знаннями. Будьте сміливими і допитливими! Вас чекають дивовижні відкриття, нові друзі; з вами завжди буде поруч учитель, він ніколи не втомиться відповідати на ваші питання і прийде на допомогу, якщо вона знадобиться.

Окремі побажання майбутнім випускникам. Цей навчальний рік буде доленосним для кожного з вас. Відчуйте відповідальність, вирішуйте вже зараз, чого ви хочете досягти в житті, сконцентруйтеся на підготовці до випускних випробувань. Нехай високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей!

Високоповажні вчителі! Ви – не тільки провідники знань, а й вихователі душ. Завдяки вашій захопленості, творчому підходу Ви прищеплюєте малюкам любов до знань! Бажаємо вам, здійснення всіх задумів, блискучих і вдячних учнів, мудрості та здоров'я!

Шановні батьки! Спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі зі школою! Пам'ятайте, що Вас чекають тут не тільки в свята, цікавтеся життям своїх дітей, допомагайте їм. Пам'ятайте, ваші діти потребують вас!

Сучасний світ змінюється надто швидко і вимагає постійного оновлення знань. Людина, яка перестає вчитися, відстає від життя. Ось чому День знань – важлива календарна дата не тільки для школярів! У добру путь за знаннями!

Картинка з першим вересням

Картинка з Днем знань

Відкритка з Першим дзвоником

Листівка на 1 вересня

Листівка для школярів

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