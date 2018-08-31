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З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником
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1 вересня у школах пролунає Перший дзвоник 2018. Зібрали для вас красиві привітання з Днем знань українською мовою дітям та вчителям. Обирайте найкращі побажання у віршах, смс, прозі або ж оригінальні картинки та листівки!
З Днем знань 1 вересня вітають не тільки учнів, а й їхніх батьків та вчителів, адже й для них це свято є особливим. До вашої уваги найкращі привітання з Першим дзвоником дітям, а також – зворушливі поздоровлення для їхніх наставників, зокрема – першої вчительки та класного керівника.
- Вітання школярам у віршах
- Поздоровлення учням своїми словами (проза)
- Побажання вчителям від батьків та учнів
- Вітальні картинки та листівки
Вірші для привітання з 1 вересня 2018
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань —
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись —
Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!
***
Сьогодні особливий урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий рік,
Адже шкільне життя — знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
1 вересня не хочеться вчитися,
З друзями у дворі хочеться веселитися,
Але треба відпочити від компа і гулянь,
1 вересня приходить на День знань.
Бажаю не байдикувати і книги відкривати,
Граніт науки гризти й мізки практикувати,
Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,
А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!
***
Віршоване привітання для випускників
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
***
Короткі поздоровлення для смс
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Днів бажаю яскравих і веселих,
Знань цікавих, потрібних, нових —
Адже даються нам вони не даремно!
Вітаю з 1 вересня!
***
День сьогодні особливий
По-осінньому мінливий,
Але це не перешкода,
То ж хутчіше всі до школи!
***
Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!
***
Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб пройшов без дощів
Та з безліччю друзів хороших!
***
Прикольний вірш з 1 вересням
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
***
Привітання директора школи на святі Першого дзвоника
Шановні друзі, всі присутні,
Батьки сьогоднішні й майбутні,
Дорогі діти, вчителі,
З найкращим святом на землі!
Хочу усіх вас привітати,
Слова стараюсь підібрати,
Щоб кожен раптом це відчув,
Щоб 1 вересня цього він не забув.
Щоб ворухнулось щось в душі
В усіх, хто чує ці вірші.
Бо хоч уже і час пробіг,
Та кожен з нас забудь не зміг
Як сам колись, мов ці малята,
Спішив на перше шкільне свято.
І хоч пройшло чимало літ,
Та не зітреться дивний слід...
І ось у вересня погожу днину
Ти вже ведеш свою дитину.
Поздоровлення з Днем знань у прозі
***
Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!
***
З 1 вересня! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!
***
Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!
****
На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!
***
Всі ми, дорослі, пам'ятаємо шкільні роки і нудьгуємо за тим часом, коли найскладнішою роботою була контрольна, а найбільш сердитим драконом – директор школи! На 1 вересня я бажаю тобі з усіх ніг бігти в школу і насолоджуватися кожним днем, любити навчання і пам'ятати про те, що одного разу і ти станеш дорослою людиною, і все це допоможе тобі здійснити твої мрії!
***
Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
***
Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.
***
У цей світлий день я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом 1 вересня!
***
Привітання від вчителя
Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!
***
Прикольне вітання
Сьогодні день для тебе не дуже й радісний, але тим не менш, я тебе з ним вітаю! Розумію, що ти сумуєш, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться щоранку прокидатися ні світ, ні зоря, тому що вільного часу стане зовсім небагато. Тебе чекають похмурі уроки і нудні домашні завдання. Але подивися на це з іншого боку! Уроки можна прогулювати, домашні завдання завжди можна у когось списати, над не дуже приязним учителем можна пожартувати, намастивши його стілець крейдою або підклавши кнопку. Я, звичайно, нічого такого робити тобі не раджу, але мріяти-то можна!
***
Поздоровлення для 11 класу
Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!
Вітання для вчителів з Першим дзвоником
***
За невтомну працю вашу
Уклін вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість вам завжди!
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було всім!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують і поважають
Злагода й мир у житті хай панують!
***
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав "драла".
***
З початком року вітаємо.
Слухняних діток вам бажаємо,
Завжди посидючих у всьому,
Щоб славилися своїм добром!
Вам особисто – щастя цілий віз,
Букети найкрасивіших роз,
Друзів лише відданих усюди
Хай вас оточують хороші люди.
***
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
***
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях –
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!
***
Вас вітаємо зі святом!
Ви один, а нас – багато!
Бо за знаком вищої долі
Ми стрічаємось у школі!
Будете нам викладати,
Знання в голови вкладати!
Тож бажаємо терпіння
І завжди в усім везіння!
***
Вірш першій вчительці
Перша вчителько, уклін вам до землі,
Хай прекрасні будуть ваші дні,
На шкільний нелегкій ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Побажання вчителям прозою
Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров'я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!
***
Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед вами нові горизонти пізнання себе та світу, надихне вас успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров'я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!
***
Є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог – одна з них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів! Доброго всім шляху!
***
Вітальні слова директора школи
Дорогі учні, шановні дорослі! Сьогодні тут зібралися разом всі учні школи – від першачків до випускників, а також вчителі початкових класів, середньої та старшої ланки, батьки. Від усієї душі вітаю всіх з початком нового навчального року! Нехай він буде цікавим і пізнавальним, успішним і плідним.
Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Дорогі першокласники, ви відправляєтеся в довгий і непростий похід за знаннями. Будьте сміливими і допитливими! Вас чекають дивовижні відкриття, нові друзі; з вами завжди буде поруч учитель, він ніколи не втомиться відповідати на ваші питання і прийде на допомогу, якщо вона знадобиться.
Окремі побажання майбутнім випускникам. Цей навчальний рік буде доленосним для кожного з вас. Відчуйте відповідальність, вирішуйте вже зараз, чого ви хочете досягти в житті, сконцентруйтеся на підготовці до випускних випробувань. Нехай високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей!
Високоповажні вчителі! Ви – не тільки провідники знань, а й вихователі душ. Завдяки вашій захопленості, творчому підходу Ви прищеплюєте малюкам любов до знань! Бажаємо вам, здійснення всіх задумів, блискучих і вдячних учнів, мудрості та здоров'я!
Шановні батьки! Спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі зі школою! Пам'ятайте, що Вас чекають тут не тільки в свята, цікавтеся життям своїх дітей, допомагайте їм. Пам'ятайте, ваші діти потребують вас!
Сучасний світ змінюється надто швидко і вимагає постійного оновлення знань. Людина, яка перестає вчитися, відстає від життя. Ось чому День знань – важлива календарна дата не тільки для школярів! У добру путь за знаннями!
Картинки і листівки на День знань 1 вересня
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