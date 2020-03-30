Вімблдон 2020 скасують: востаннє таке було у 1945 році

Вімблдон у 2020 році можуть скасувати / gettyimages

Вімблдон, який вважається найпрестижнішим тенісним турніром у світі, вимушено скасують через пандемію коронавірусу. Зауважимо, що востаннє рішення про скасування турніру приймали ще у 1945 році.

Про рішення скасувати Вімблдон повідомив віце-президент Федерації тенісу Німеччини Дірк Хордорф.

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Я залучений до роботи органів ATP і WTA. Необхідні рішення вже ухвалені, і Вімблдон ухвалить рішення про скасування у середу. У цьому немає жодних сумнівів, – сказав він.

Зазначимо, що 1 квітня Всеанглійський клуб лайн-тенісу та крокету (AELTC) офіційно повинен ухвалити рішення про скасування Вімблдону у 2020 році.

Віце-президент Федерації тенісу Німеччини також підкреслив, що нинішні умови з жорсткими обмеженнями на поїздки стають причиною того, що популярний у всьому світі тенісний турнір просто неможливо організувати.

Тенісний турнір можуть перенести на 2021 рік

Залишається ймовірність, що Вімблдон проведуть згодом, але є всі шанси, що цьогоріч його просто скасують

Нагадаємо, що Вімблдон – один із чотирьох турнірів найпрестижнішої серії "Великого шолома". Він мав відбутися з 29 червня по 12 липня. А локація турніру – Лондон.

Додамо, що перший турнір року у серії "Великого шолома" Australian Open відбувся у січні. Другий вирішили перенести з травня-червня на період з 20 вересня по 4 жовтня. Щоправда, це сподобалося не всім.

Також нещодавно оголосили про те, що Олімпійські ігри 2020 року перенесуться. Вони пройдуть у японському Токіо, але вже наступного літа. Відповідне рішення прийняли у Міжнародному олімпійському комітеті.

Аналогічна ситуація з Чемпіонатом Європи з футболу, який мав пройти у 2020 році. В УЄФА прийняли рішення перенести його на літо 2021 року.

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