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Карантин Коронавірус

Олімпіада 2020 в Токіо перенесена: коли відбудуться літні Олімпійські ігри

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Tokyo 2020 - фото 1
Tokyo 2020 / gettyimages

Прем'єр-міністр Японії Абе Шіндзо повідомив, що літня Олімпіада в Токіо не відбудеться у 2020 році. Причину знають усі: це – пандемія коронавірусу, яка навряд чи завершиться найближчим часом.

Розуміючи всі ризики для спортсменів та вболівальників, влада Японії запропонувала Міжнародному олімпійському комітету перенести Олімпіаду 2020. У МОК підтримали таке рішення.

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Таким чином, Олімпійські ігри в Токіо, які мали тривати з 24 липня по 9 серпня 2020 року, перенесені на наступний – 2021 рік. Чиновники наважились відкласти найбільшу спортивну подію, хоч Японія витратила на підготовку до цьогорічних Олімпійських Ігор понад 10 мільярдів доларів. Право приймати літню Олімпіаду Токіо виграло ще в 2013 році.

Раніше кілька країн закликали МОК відкласти проведення літньої Олімпіади в зв'язку з пандемією коронавірусу. Канада і Австралія оголосила, що не будуть відправляти своїх спортсменів на змагання, якщо Олімпіада в Токіо буде проведена в призначені терміни.

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Джерело: nytimes
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