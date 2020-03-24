Олімпіада 2020 в Токіо перенесена: коли відбудуться літні Олімпійські ігри

Прем'єр-міністр Японії Абе Шіндзо повідомив, що літня Олімпіада в Токіо не відбудеться у 2020 році. Причину знають усі: це – пандемія коронавірусу, яка навряд чи завершиться найближчим часом.

Розуміючи всі ризики для спортсменів та вболівальників, влада Японії запропонувала Міжнародному олімпійському комітету перенести Олімпіаду 2020. У МОК підтримали таке рішення.

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Таким чином, Олімпійські ігри в Токіо, які мали тривати з 24 липня по 9 серпня 2020 року, перенесені на наступний – 2021 рік. Чиновники наважились відкласти найбільшу спортивну подію, хоч Японія витратила на підготовку до цьогорічних Олімпійських Ігор понад 10 мільярдів доларів. Право приймати літню Олімпіаду Токіо виграло ще в 2013 році.

Confirmed: Tokyo 2020 postponed by a year. Decision taken after a conference call between Thomas Bach IOC president and Japan’s Prime Minister, Shinzo Abe. — Martha Kelner (@marthakelner) March 24, 2020

Раніше кілька країн закликали МОК відкласти проведення літньої Олімпіади в зв'язку з пандемією коронавірусу. Канада і Австралія оголосила, що не будуть відправляти своїх спортсменів на змагання, якщо Олімпіада в Токіо буде проведена в призначені терміни.

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