Євро 2020 офіційно перенесено: коли відбудеться чемпіонат Європи з футболу

УЄФА на екстреному засіданні 17 березня ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 через коронавірус. Попередньо також узгодили дати проведення Євро.

В онлайн-режимі представники всіх європейських федерацій обговорили ключові питання про календар топових матчів в умовах пандемії коронавірусу. У засіданні взяли участь представники 55 країн-членів УЄФА, Асоціації європейських клубів і європейських ліг.

До теми: Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус

УЄФА офіційно запропонував перенести чемпіонат Європа-2020 на наступне літо і провести його з 11 червня по 11 липня 2021 року. Як раніше планувалося, турнір буде проходити в багатьох містах по всьому континенту.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Крім того, всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи поточного сезону планують у червні 2020 року. Звичайно, ж, якщо це дозволить ситуація з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, що збірна України кваліфікувалася на Євро. У фінальній частині підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Нідерландами, Австрією та ще однією командою, яка пройде відбірковий плей-офф.

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