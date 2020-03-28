Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією

Астронавт Скотт Келлі, котрий провів рік на МКС, поділився кількома порадами, які допоможуть нам пережити період самоізоляції. Візьміть на озброєння, адже цей чоловік знає, що говорить!

На досвіді Скотта Келлі вивчався вплив довгострокового космічного польоту на організм. За цей час він став експертом з самоізоляції, тому зараз готовий дати вам кілька слушних порад.

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Чіткі часові рамки

Новачки на дистанційній роботі можуть через незнання працювати дуже багато. В середньому співробітники, які перейшли з роботи в офісі на працю в будинку перепрацьовують на дві години на день. Астронавт радить максимально структурувати свій день.

Особливо уважно потрібно стежити за кількістю сну і часом завершення роботи. Вісім годин пройшло? Вимикайте комп'ютер і йдіть займатися іншими справами.

Виставте собі чіткі часові рамки

Читайте або згадайте про старе хобі

Давайте мозку відпочити і займіться тим, до чого довго не доходили руки. Келлі взяв з собою на МКС звичайні паперові книги і вважає, що це відмінний варіант, щоб відволіктися: читання вимагає тиші, що не спокушає вас відкрити нову вкладку і вбереже від тривожних новин.

Можете струсити пил з музичного інструменту, до якого не підходили уже кілька місяців або нарешті почати вчити нову мову. І відірвіться, нарешті, від монітора.

Візьміться за хобі, на яке не вистачало часу

Складіть розклад дзвінків

Навіть попри всі обов'язки командира космічної станції, я ніколи не втрачав можливості провести відеоконференцію з сім'єю і друзями, – говорить Келлі.

Віртуальні зустрічі корисні для всіх і дозволяють відчувати себе не таким самотнім.

Спробуйте влаштовувати "щасливі години", під час яких ви будете говорити з рідними, дивитися фільми з друзями або обговорювати щось, не пов'язане з коронавірусом.

Не забувайте дзвонити рідним і близьким

Бережіть себе та дотримуйтесь карантину:

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