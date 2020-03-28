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Карантин Коронавірус

Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією

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Проводьте час в самоізоляції правильно - фото 1
Проводьте час в самоізоляції правильно

Астронавт Скотт Келлі, котрий провів рік на МКС, поділився кількома порадами, які допоможуть нам пережити період самоізоляції. Візьміть на озброєння, адже цей чоловік знає, що говорить!

На досвіді Скотта Келлі вивчався вплив довгострокового космічного польоту на організм. За цей час він став експертом з самоізоляції, тому зараз готовий дати вам кілька слушних порад.

Корисно: Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду

Чіткі часові рамки

Новачки на дистанційній роботі можуть через незнання працювати дуже багато. В середньому співробітники, які перейшли з роботи в офісі на працю в будинку перепрацьовують на дві години на день. Астронавт радить максимально структурувати свій день.

Особливо уважно потрібно стежити за кількістю сну і часом завершення роботи. Вісім годин пройшло? Вимикайте комп'ютер і йдіть займатися іншими справами.

Виставте собі чіткі часові рамки - фото 394676
Виставте собі чіткі часові рамки

Читайте або згадайте про старе хобі

Давайте мозку відпочити і займіться тим, до чого довго не доходили руки. Келлі взяв з собою на МКС звичайні паперові книги і вважає, що це відмінний варіант, щоб відволіктися: читання вимагає тиші, що не спокушає вас відкрити нову вкладку і вбереже від тривожних новин.

Можете струсити пил з музичного інструменту, до якого не підходили уже кілька місяців або нарешті почати вчити нову мову. І відірвіться, нарешті, від монітора.

Візьміться за хобі, на яке не вистачало часу - фото 394677
Візьміться за хобі, на яке не вистачало часу

Складіть розклад дзвінків

Навіть попри всі обов'язки командира космічної станції, я ніколи не втрачав можливості провести відеоконференцію з сім'єю і друзями, – говорить Келлі.

Віртуальні зустрічі корисні для всіх і дозволяють відчувати себе не таким самотнім.

Спробуйте влаштовувати "щасливі години", під час яких ви будете говорити з рідними, дивитися фільми з друзями або обговорювати щось, не пов'язане з коронавірусом.

Не забувайте дзвонити рідним і близьким - фото 394678
Не забувайте дзвонити рідним і близьким

Бережіть себе та дотримуйтесь карантину:

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Джерело: Inc
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