Медики заспівали гімн Ліверпуля в одній з лікарень: зворушливе відео

В одному з відділень інтенсивної терапії стався дуже зворушливий епізод. Дивіться відео!

Працівники лікарні разом виконали легендарну пісню You'll Never Walk Alone, яка вважається гімном Ліверпуля і асоціюється саме з цим клубом.

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Це відео розчулило головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, який зізнався, що розплакався, вперше його побачивши. "Вчора мені прислали відео, на якому люди в лікарні, будучи у відділення інтенсивної терапії, співають You'll Never Walk Alone. Це просто неймовірно. Я заплакав".

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

"Це показує всім, що ті люди не просто вимушено працюють там, а підходять до такої відповідальної справи з правильним настроєм. Їх покликання – допомагати іншим людям, а нам треба у них цього вчитися, адже нас найчастіше турбують тільки наші проблеми", – заявив Юрген Клопп в інтерв'ю офіційному сайту Ліверпуля.

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