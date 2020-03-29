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Медики заспівали гімн Ліверпуля в одній з лікарень: зворушливе відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

В одному з відділень інтенсивної терапії стався дуже зворушливий епізод. Дивіться відео!

Працівники лікарні разом виконали легендарну пісню You'll Never Walk Alone, яка вважається гімном Ліверпуля і асоціюється саме з цим клубом.

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Це відео розчулило головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, який зізнався, що розплакався, вперше його побачивши. "Вчора мені прислали відео, на якому люди в лікарні, будучи у відділення інтенсивної терапії, співають You'll Never Walk Alone. Це просто неймовірно. Я заплакав".

"Це показує всім, що ті люди не просто вимушено працюють там, а підходять до такої відповідальної справи з правильним настроєм. Їх покликання – допомагати іншим людям, а нам треба у них цього вчитися, адже нас найчастіше турбують тільки наші проблеми", – заявив Юрген Клопп в інтерв'ю офіційному сайту Ліверпуля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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