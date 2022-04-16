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Військовий оркестр виконав пісню "Ой, у лузі червона калина" на фоні руїн
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Музика завжди супроводжувала українців у часи радості та смутку. Так, і зараз, коли наша країна воює проти російської агресії, знаходиться можливість підбадьорити себе за допомогою співу.
Один із військових оркестрів виконав стрілецьку пісню "Ой, у лузі червона калина". А зробив він це на фоні руїн, які залишилися від атаки російських окупантів.
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Виконання пісні супроводжується потужною відеонарізкою. У ній можна побачити, як самих музикантів, так і кадри з війни. Тут і доблесний спротив наших військових окупантам. І те, що після себе залишили російські загарбники. Тут і сміх, і сльози. І смуток, і радісне переживання. Усі ці емоції, без сумніву, зараз переживає кожен українець.
Слухайте потужне виконання пісні "Ой, у лузі червона калина" військовим оркестром:
Зауважимо, що пісня "Ой, у лузі червона калина" стала шалено популярною після її виконання Андрієм Хливнюком. Стрілецьку пісню він заспівав біля Софійського собору.
- Потім композицію заміксував популярний блогер The Kiffness.
- Також пісню виконали грузинською мовою. Так музиканти висловили підтримку нашій країні.
- А ще "Ой, у лузі червона калина" круто прозвучала з вуст маленького хлопчика. Він миттєво став зіркою мережі.
- Співали цю пісню й інші зірки українського шоубізнесу. Вони влаштували справжній флешмоб, під час якого їхнє виконання звели в одне відео.
Вас же ми закликаємо подивитися до кінця відео з українським військовим оркестром. Не полінуйтеся також ним поділитися. Хлопці ж старалися!
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