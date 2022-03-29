Ой, у лузі червона калина: слухайте, як маленький хлопчик переспівав Хливнюка

На початку березня Андрій Хливнюк потужно виконав пісню "Ой, у лузі червона калина" на фоні Софії Київської. Це надихнуло багатьох людей переспівати версію фронтмена "Бумбоксу". І в нас тепер є беззаперечний фаворит.

Ось цей маленький хлопчик просто вкрав наші серденька. Він настільки круто та щиро виконує пісню "Ой, у лузі червона калина", що просто неможливо відірватися.

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Малий не лише круто співає стрілецьку пісню, а й імітує гру на гітарі. Правда, замість останньої у нього дерев'яна ключка. Але маємо надію, що після завершення війни батьки йому таки подарують гітару. Бо без жодного сумніву можна сказати, що росте маленька рок-зірка.

Дивіться, як маленький хлопчик переспівав пісню "Ой, у лузі червона калина":

Зауважимо, що напередодні Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл. Фронтмен "Бумбоксу" навіть у такій ситуації не втрачав почуття гумору. Себе він назвав щасливим "трьохсотим".

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