Посипляться на землю криваві зірки: привиду Києва присвятили новий рок-хіт – 18+

Привид Києва став справжньою легендою серед українських пілотів, адже цей льотчик-ас вже знищив десятки ворожих літаків від дня вторгнення російських окупантів. Тому не дивно, що йому присвятили ще одну пісню, яку ми радимо зацінити!

Український ведучий та шоумен Сергій Подвеза випустив ще одну пісню "Привид Києва", присвячену знаменитому бойовому льотчику-винищувачу. Про вихід потужного рок-треку він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, поділившись деталями створення.

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Декілька днів тому мені написав мій друг, відомий український хітмейкер Андрій Безкровний (автор пісні "Дим" гурту Время и Стекло, – ред.) та запропонував пісню! Сергаєв Максим записав гітарний риф, та разом ми створили качовий олдскульний трек, який присвятили Привиду Києва та всім Повітряним силам України, – відзначив Подвеза.

Насолоджуйтесь:

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