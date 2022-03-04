Блогер The Kiffness зробив мікс на пісню "Ой, у лузі червона калина", виконану Хливнюком

Нещодавно ми розповідали про те, що Андрій Хливнюк поповнив лави Територіальної оборони міста Києва. Під час одного з патрулювань фронтмен гурту "Бумбокс" виконав пісню "Ой, у лузі червона калина" на фоні Софії Київської. Тепер його виконання отримало крутий мікс від блогера The Kiffness.

На своєму ютуб-каналі блогер The Kiffness виклав ремікс на пісню "Ой, у лузі червона калина", виконану Андрієм Хливнюком. Слухайте крутий мікс на Радіо MAXIMUM.

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В описі відео блогер зазначив, що гурт "Бумбокс" був вимушений скасувати турне по США, щоб захистити Україну від російської агресії. Сам фронтмен гурту, Андрій Хливнюк, дозволив The Kiffness зробити крутий мікс на народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

Я щиро надіюся, що ви залишитеся у безпеці в цей час, – наголосив блогер.

The Kiffness – Ой, у лузі червона калина – слухайте мікс народної пісні:

Він також додав, що його любов і думки з народом України та тими людьми в Росії, які виступають проти війни, яку веде проти народу України президент Путін.

Також блогер зазначив, що всі ліцензійні відрахування від цього відео передадуть на гуманітарну допомогу ЗСУ. Для своїх підписників він залишив посилання, за яким також можна переказати гроші на наше військо. За цим посиланням ми розповідали, як можна фінансово допомогти нашим бійцям дати прочуханки окупантам.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк дав коротеньке інтерв'ю журналісту "Радіо Свобода". Фронтмен гурту "Бумбокс" розповів, чому прийняв рішення долучитися до територіальної оборони, а також звернувся до усіх українців.

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