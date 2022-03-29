Як звучить Ой, у лузі червона калина грузинською мовою: це варто почути

Грузинський співак Ладо Кучухідзе на днях виконав пісню Ой, у лузі червона калина. Виконання вийшло дуже потужним та водночас милозвучним!

Відео поділилися на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Це важливо: "Геть фашизм": посольство Росії у Варшаві облили червоною фарбою

"Ой, у лузі червона калина" грузинською мовою. Ладо Кучухідзе. Дякуємо за підтримку!", – написали у Генштабі.

Виконання української стрілецької пісні (гімн Українських січових стрільців, також її виконували деякі підрозділи УПА) голосом Ладо Кучухідзе настільки сподобалося українським користувачам мережі, що відео вже стало вірусним.

Слухайте виступ онлайн:

І ще: "Бійтеся, с**и":Леся Нікітюк презентувала пісню-тролінг про українську "біологічну зброю"