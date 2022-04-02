Ой у лузі червона калина: українські зірки влаштували пісенний флешмоб

Українські співаки та співачки долучилися до флешмобу й виконали на відео "Ой у лузі червона калина". Слухайте потужне виконання музикантів вже легендарної пісні!

Пісня "Ой у лузі червона калина" знову стала знаковою для українців, коли Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс", виконав її у центрі Києва під час своєї служби в теробороні.

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Цю композицію почали масово переспівувати, створювати нові аранжування, а на цей раз українські співаки та співачки об'єдналися та записали спільне виконання. Серед зірок, які долучилися до флешмобу, Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Павло Зібров, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, ХАС, Єгор Крутоголов, Юрій Ткач, Дмитро Каднай та інші.

"Ой у лузі червона калина" виконали українські зірки:

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