Сценарист "Карткового будиночка" зніме документалку про Бучу

Автор сценарію популярного серіалу "Картковий будиночок" планує зняти документальну кінострічку про звірства, які чинили російські окупанти, у Бучі.

На сторінці Верховної Ради України в соцмережах повідомили, що відомий американський сценарист зробить фільм про Бучу та Бородянку.

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"Бо Віллімон приїхав в Україну, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області. Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", – зазначили у повідомленні.

Сценарист та його команда вже побували у Бучі та Бородянці, побачили, що залишили російські війська та які звірства вони чинили. Документальний фільм Бо Віллімона про Київщину покаже досвід звичайних людей, які пережили окупацію.

"Неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це потужно емоційно вплинуло. Я ніколи не був так близько до війни до цього", – прокоментував сценарист.

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