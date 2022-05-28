Війна змусила переглянути свої погляди: скільки українців задоволені умовами для життя

Настрої українців у порівнянні з кінцем 2021 року покращуються

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, багато українців переглянули своє ставлення до життя. Зокрема вони по-інакшому тепер оцінюють свій рівень задоволення умовами, в яких перебувають.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Спойлер: торік цифри відрізнялися доволі пристойно.

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Отже, умови свого життя задовільними вважають 59% респондентів. Зауважимо, що наприкінці 2021 року цифра була на чверть скромнішою – 34%.

Також усе менше людей вважають загалом умови проживання в Україні поганими. Якщо раніше мовилося про 53%, то зараз ця цифра коливається в межах 28%.

Зауважимо, що більшість опитаних вважають, що справи у нашій державі йдуть у правильному напрямі. Це твердження близьке для 79% респондентів.

Понад половина – 54% – переконані, що зі своїми обов'язками справляються представники центральної влади. Зауважимо, що наприкінці 2021 року цю думку поділяли лише 5%.

Крім того, змінилося ставлення до збільшення кількості досягнень від початку незалежності. Раніше їх бачили лише 4%, а тепер – 18%. Ще 30% вважають, що за останні 30 років у нас було більше невдач, а от 44% схильні до думки, що вони компенсують одна одну.

Водночас зростає оптимізм серед українців. У те, що все буде добре, вірять уже 76%. Раніше мовилося про 13! Негативне ставлення також скоротилося з 35% до 7%.

Зауважимо, що саме опитування проводили 18 – 19 травня. У ньому брали участь 2000 повнолітніх респондентів з усіх областей України. За винятком, ясна річ, тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також півострова Крим.

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