Скільки українців негативно ставляться до росіян: результати опитування

Українці все гірше ставляться до росіян, але є й ті, хто досі добрі до них / Artem Kniaz on Unsplash

Повномасштабного вторгнення російських військових суттєво змінило думку українців про населення країни-агресора. З кожним місяцем громадяни України все чіткіше відмежовують себе від окупантів, про що свідчать і результати опитування.

Кожен день війни погіршує ставлення українців до росіян, тож про пропагандистську ідею "братніх народів" можна остаточно забути. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 13-18 травня провів нове опитування серед українців щодо думок громадян України про громадян РФ.

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Упродовж останніх 3 років ще до повномасштабного вторгнення українці все гірше ставились до сусідів-агресорів. Але навіть на початку лютого 2022 року ще 34% наших громадян добре ставились до росіян.

Станом на травень 2022 кількість людей з хорошою думкою зменшилась до 2%, а от погано ставляться вже 92% опитаних. Соціологи наголошують, що навіть 2% – це доволі істотна кількість, адже це приблизно 500 тисяч осіб.

Відзначається, що у всіх областях України більшість мешканців негативно ставляться до РФ. У південних ця цифра становить 90%(на початку лютого 45% населення позитивно ставились), у східних – 85% (на початку лютого 53% громадян були хорошої думки).

Окремої уваги заслуговує те, що абсолютна більшість українців, які продовжують жити на тимчасово окупованій території після 24 лютого, негативно ставляться до РФ (82%). І тільки 6% висловлюються позитивно.

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