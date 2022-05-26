Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Скільки українців негативно ставляться до росіян: результати опитування

  • 115
Українці все гірше ставляться до росіян, але є й ті, хто досі добрі до них - фото 1
Українці все гірше ставляться до росіян, але є й ті, хто досі добрі до них / Artem Kniaz on Unsplash

Повномасштабного вторгнення російських військових суттєво змінило думку українців про населення країни-агресора. З кожним місяцем громадяни України все чіткіше відмежовують себе від окупантів, про що свідчать і результати опитування.

Кожен день війни погіршує ставлення українців до росіян, тож про пропагандистську ідею "братніх народів" можна остаточно забути. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 13-18 травня провів нове опитування серед українців щодо думок громадян України про громадян РФ.

І ще: Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну

Упродовж останніх 3 років ще до повномасштабного вторгнення українці все гірше ставились до сусідів-агресорів. Але навіть на початку лютого 2022 року ще 34% наших громадян добре ставились до росіян.

Скільки українців негативно ставляться до росіян: результати опитування - фото 506155

Станом на травень 2022 кількість людей з хорошою думкою зменшилась до 2%, а от погано ставляться вже 92% опитаних. Соціологи наголошують, що навіть 2% – це доволі істотна кількість, адже це приблизно 500 тисяч осіб.

Відзначається, що у всіх областях України більшість мешканців негативно ставляться до РФ. У південних ця цифра становить 90%(на початку лютого 45% населення позитивно ставились), у східних – 85% (на початку лютого 53% громадян були хорошої думки).

Скільки українців негативно ставляться до росіян: результати опитування - фото 506154

Окремої уваги заслуговує те, що абсолютна більшість українців, які продовжують жити на тимчасово окупованій території після 24 лютого, негативно ставляться до РФ (82%). І тільки 6% висловлюються позитивно.

Скільки українців негативно ставляться до росіян: результати опитування - фото 506153

Це цікаво: Українці створили мапу пошкоджених міст України

пропозиції партнерів
Новини