Вдома чи за кордоном: українці, які виїхали під час війни, відповіли на це питання

Українці розповіли, що їм сподобалося за кордоном більше, ніж вдома

Від початку війни понад 6 мільйонів українців вимушено виїхали за кордон. За цей час у них була можливість порівняти життя вдома та в іншій країні. І ми вже знаємо, де їм подобається більше.

Соціологічна група Gradus Research провела опитування. Воно пролило світло на те, де українцям подобається більше: вдома чи за кордоном.

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Переваги України над іншими країнами

український графік роботи магазинів – 54%;

співвідношення ціна-якість у сфері краси – 44%;

діджиталізація державних сервісів – 37%.

Також нашим землякам подобається український менталітет (36%), взаємовідносини вдома (32%). Це, на думку опитаних, краще, ніж у державах, в яких доводиться перебувати зараз.

Що подобається людям за кордоном

спеціальні умови для людей з інвалідністю – 50%;

громадський транспорт – 48%;

система сортування сміття – 46%;

облаштування міст – 42%;

якість питної води з-під крана – 38%.

Довгі десятиріччя наше суспільство переживало те, що називали "комплекс меншовартості". До цього доклала руку і Росія, але визначною була ізольованість більшості українців від щоденного життя за кордоном, – наголошує директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Вона наголосила, що в українців упродовж років карбувалася думка, що "десь там живеться добре, бо там "нормальні люди", а у нас – погано, "бо ми такі".

А ще нашим землякам подобається дотримання закону та порядку за кордоном (46%), розмір заробітної плати (42%), менший рівень корупції або взагалі її відсутність (37%), а також соціальний захист з боку держави (36%).

Зауважимо, що в опитуванні брали участь 1 133 респонденти віком від 18 до 60 років. Його провели 23 травня.

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