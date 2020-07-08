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Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
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Літо 2020 – це час для мандрів Україною, адже поки більшість країн закриті для відвідування, можна подорожувати Батьківщиною. Повірте, що й вдома вистачає крутих місць, які подарують вам незабутні враження.
Українець Назар Дорошкевич, який зняв вірусне відео "Мій дім – Україна", поділився добіркою нерозкручених місць, які зачарують своєю красою навіть досвідчених мандрівників. І всі ці локації – в Україні. Гортайте відео, а нижче читайте, де вони розташовані та чому їх варто відвідати:
Зберігайте собі місцезнаходження цих точок, аби відвідати їх цього літа.
1. Гора Жандарм (Закарпатська область)
- Координати: 48.2318853, 24.2304748
На території одного з високогірних лижних курортів України – Драгобрат – розташовані дві однойменні вершини: Перший і Другий Жандарм. Ці гори входять до складу масиву Свидовець. Висота Жандарма Першого становить приблизно +1763 метри над рівнем моря, і з її верхньої точки в гарну погоду видно Говерлу. Друга гора заввишки +1780 метрів.
Маршрути через Жандарми вибирають як новачки, так і туристи-екстремали, тож ви точно знайдете тут локації до душі.
Як добратися. Ви можете вибрати один із маршрутів: з села Ясіня до села Бистриця (відстань 70 кілометрів) або з Драгобрату до Рахова (40 кілометрів).
2. Кар'єр ІнГЗК (Дніпропетровська область)
- Координати: 47.8415874, 33.3138007
Кар'єр Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату є одним із найпотужніших кар'єрів не лише України, а і Європи. Його глибина становить 426 метрів, а створений він був у 1955 році. За рік тут добувають близько 38 млн тонн залізної руди.
Кар'єр ІнГЗК відомий не тільки своєю потужністю, але й своєю красою. Тут можна побачити величезну кількість різних гірських порід, завдяки чому кар'єр переливається безліччю різноманітних відтінків. Насолодитись цим видовищем можна на оглядовому майданчику.
Адреса: місто Кривий Ріг, вул. Рудна, 47.
3. Бакота (Хмельницька область)
- Координати: 48.5795473, 26.9786410
Майже 40 років тому село Бакота затопили через будівництво Дністровського гідровузла. Зараз ця територія входить до Національного природного парку Подільські Товтри та щороку приваблює все більше закоханих у природу мандрівників.
У Бакоті поки що немає жодної інфраструктури для туристів, проте це чудове місце для ночівлі в наметі: тут можна насолоджуватися мальовничими краєвидами, купатися, кататись на човні та споглядати розкішні заходи сонця. Крім самої затоки, рекомендуємо вам відвідати руїни скельного монастиря, поруч з яким є оглядовий майданчик.
Як доїхати. До Бакоти із Кам'янця-Подільського близько 50 км, тому найзручніше, зрозуміло, їхати власним авто, але можна і громадським транспортом. На маршрутці вам потрібно дістатися до Старої Ушиці, а водій підкаже, де саме вийти (їхати близько години). Від зупинки потрібно буде подолати ще 3 км до місця призначення.
4. Білі Скелі (Миколаївська область)
- Координати: 47.7012642, 31.4399378
Це прекрасне місце серед Актовського каньйону справді можна назвати раєм для естетів. Скелі тут сягають 100 метрів у висоту і разом із річками та водоймами утворюють унікальну заповідну зону зі своїм мікрокліматом.
Хоча інфраструктури тут немає, проте вона вам і не потрібна. Уявіть ідилію: ви, намет та з одного боку білі скелі, а з іншого – водойма та природні скелі Бузького гарду. На згадку про відвідини цього місця у вас залишаться фантастичні знімки, які зберуть максимально багато лайків.
Як доїхати. Громадським транспортом: поїздом (одеський напрямок) або автобусом (є рейси з Миколаєва, Одеси, Києва) до міста Вознесенськ, звідти маршруткою до села Трикрати. На авто: по миколаївській трасі в сторону Вознесенська, перед ним (якщо їхати з Києва чи з заходу) або після (якщо їдете зі сходу) повернути за вказівником на Трикрати. Заїхати у сам каньйон машиною не вдасться, тому її доведеться залишити.
5. Тараканівський форт (Рівненська область)
- Координати: 50.3634891, 25.7159348
Форт, розташований поблизу села Тараканів Дубенського району Рівненської області, вважається однією з найбільш оригінальних та водночас містичних архітектурних пам'яток часів Першої світової війни. Попри відносно "молодий" вік, складається враження, що ця будівля дійшла до нас з часів Середньовіччя: могутні стіни потріскалися, виступаюча цегла створила неповторний барельєф, все заросло пишними рослинами і високою травою.
У Тараканівському форті відбувалося багато битв і відгомін цих подій сягає сьогодення. Місцеві жителі говорять про те, що вночі тут чутно потойбічні звуки та навіть видно тіні людей. Та якщо вас не лякає містика і при цьому захоплює дика архітектура – ласкаво просимо.
Як доїхати. Через Тараканів проходить автомобільна дорога Київ – Чоп, а в Дубні зупиняються електрички з Рівного, Львова і пасажирські потяги з Києва, Харкова, Дніпра, Ужгорода. До Тараканова можна взяти таксі або пройтись пішки. Щоб не заблукати, дорогу краще розпитати в місцевих жителів.
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