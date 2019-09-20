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Наймальовничіші куточки України з висоти польоту: приголомшливе відео підкорило мережу

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Ставок у формі серця в селі Трудолюбівка Вінницької області - фото 1
Ставок у формі серця в селі Трудолюбівка Вінницької області / instagram/dorosh

У мережі набуло популярності відео, у якому український відеограф Назарій Дорошкевич показав найкрасивіші місця України. На кадрах видно мальовничі куточки нашої Батьківщини у різні пори року. Насолоджуйтесь!

Україна з висоти польоту зачаровує! Чарівні краєвиди з Карпат та з Дніпровської кручі, мальовниче Рожеве озеро та вражаючі Олешківські піски, а ще оригінальні пам’ятники архітектури, місця для відпочинку та інші красиві куточки нашої країни – в одному відео.

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"Україна – це окремий світ, у якому є все! Густі вікові ліси, мудрі і монументальні гірські хребти, загадкові ущелини, просторі долини, широкі і галасливі річки, а також кришталево чисті озера. Я хочу лише сказати: "Приїжджайте в Україну, насолодіться нашою гостинністю, пейзажами, прекрасним кліматом і це стане однією з найбільш пам'ятних пригод в житті!" – звернувся до глядачів автор відео Назарій Дорошкевич. Інтернет-користувачі активно поширюють ролик. Зацініть і ви!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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