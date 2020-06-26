Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку

Літній відпочинок в Україні можливий й не менш цікавий, ніж за кордоном. Пізнавайте рідний край та отримуйте задоволення. Підготували для вас добірку найкращих місць в Україні для відпочинку на морі, які потрібно відвідати влітку, щоб отримати максимум вражень!

Будакська коса

Де: Одеська область

Будакська коса

Основна перевага – відсутність великої кількості туристів. Поки що про це місце знає не так багато людей. Заїхати сюди можна зі сторони Затоки або ж Сергіївки. Знайти житло тут не так вже і складно, адже є на будь-який смак: готелі, апартаменти, кімнати тощо. Розраховуйте, що ціни стартують від 400 гривень з людини за ніч. Можна знайти й дешевше, але доведеться докласти зусиль. Ще один бонус – коса з одного боку омивається морем, а з іншого – лиманом. Саме наближеність лиману забезпечує велику кількість зелені на суші.

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Лазурне

Де: Херсонська область

Лазурне

У Лазурному ціни за житло стартують від 400 гривень за двох за ніч. Дешевше навряд чи знайдете. Середні ціни на двох – 500-700 гривень за номер чи кімнату. Зверніть увагу на те, що пляж може розташований, до прикладу, у 5 кілометрах від вашого житла. Дізнайтеся про відстані заздалегідь. Пляж тут пісчаний, берег неглибокий, а вода чиста, тому сміливо можна відпочивати з дітьми.

Коса Арабатська Стрілка

Де: Херсонська область

Арбатська стрілка

Коса Арабатська Стрілка – це рекреаційна зона, розташована між Азовським морем і затокою Сиваш. Поруч лежать курортні селища Генічеська Гірка і Щасливцеве. Тут ідеальне все для морського відпочинку – чистота, широкі піщані пляжі, тепле море. Клімат нагадує кримський, адже до суші близько 100 км. Також тут досить великий вибір житла, а ціни лояльні. Стартує оплата від 100 гривень з людини за ніч, але це житло зі спільним туалетом на вулиці. Якщо хочете всі зручності у номері, то це буде коштувати від 300 гривень за ніч з людини.

Генічеська Гірка

Де: Херсонська область

Генічеська гірка

Тут з усіх помешкать буде досить близько до моря, а ще ціни стартують від 250 гривень з двох за одну ніч. Можете обирати між приватним сектором та готелями та пансіонатами. Ще у Генгірці сезон розпочинається вже у другій половині травня. Вхід у море не різкий, тому можна їхати на відпочинок з дітьми. Є навіть такі ділянки, де понад 40 метрів вперед глибана буде у межах 1 метра. Ще з Генгірки можна поїхати в Аквапарк та Дельфінарій.

Чорноморка

Де: Миколаївська область

Це місце розташоване відносно віддалено від найпопулярніших курортів, тому може стати ідеальним для вас рішенням, якщо ви хочете сховатися від навали туристів. За одну ніч за дві особи ви заплатите від 400 гривень. Це село омивається Дніпровсько-Бузьким лиманом з одного боку і Березанським лиманом з іншого боку. Розташування зручне, адже за 5 кілометрів Очаків, а за 65 кілометрів Миколаїв.

Затока

Де: Одеська область

Затока

Затока, напевно, найпопулярніше місце для відпочинку біля Одеси про яке всі знають. Пляжі тут досить вузькі, але є широка інфраструктура: кафе, ресторани, дискотеки, дитячі майданчики з аніматорами, каруселі тощо. Середня ціна за ніч з двох дорослих коливається у межах 500-700 гривень, але можна знайти й від 300 гривень. Перевага – практично усі вигоди та розваги розташовані тут на першій лінії біля моря.

Миколаївка

Де: Одеська область

Миколаївка

Селище досить важко знайти на мапі, адже є багато містечок з ідентичною назвою, але саме це варте вашої уваги. Одеська Миколаївка розташована за 100 кілометрів від Одеси й за 40 кілометрів від Білгород-Дністровського, де є Аккерманська фортеця, яку варто відвідати. Чорне море тут лагідне, а у якості житла здебільше є приватний сектор – дерев'яні будиночки. Якщо ви любите водні розваги, то вам буде чим зайнятися. Ціни за житло стартують від 200 гривень з двох дорослих за одну ніч.

Кароліно-Бугаз

Де: Одеська область

Кароліно-Бугаз

Вважається, що на Кароліно-Бугазі, який розкинувся між Грибівкою та Затокою, найширші пляжі в Одеській області. Щодо добирання, то це теж дуже вигідна локація, адже можете добратися навіть електричкою, адже тут є зупинка. Кароліно-Бугаз, напевно, згадають всі одесити, адже для місцевих – це обов'язкова точка для відвідин щоліта. Ця місцина – це піщана смуга, яка вважається елітним місцем відпочинку, адже омивається не лише Чорним морем, а ще й Дністровським лиманом. Ціни на житло тут стартують від 300 гривень за ніч за двох.

Федотова коса

Де: Запорізька область

Федотова коса

Це чудове місце для сімейного відпочинку на Азовському морі. Ціни тут стартують від 250 гривень за ніч з двох дорослих осіб. Тут можна потрапити й в Аквапарк у Кирилівці, і Дельфінарій. Ще можна покататися на човнах чи катамаранах. Море тут тепле, чисте та неглибоке. Пляж та спуск у воду – безпечні. Ця коса відокремлює Утлюцький лиман від Азовського моря, тому можна обрати собі сторону, на якій вам буде краще за все відпочивати.

Курортне

Де: Одеська область

Курортне

Містечко Курортне трохи дорожче за попередні варіанти, адже оплата житла тут стартує від 450 гривень з двох за одну ніч. Це селище розташоване далеко від галасливих місць, тому відпочинок тут буде максимально спокійний. Море – чиста, спуск у воду – пологий, хвилі – спокійні, пляжі – піщані. Також неподалік від селища є пустельні білосніжні пляжі, до яких можна дійти пішки. Ще можете поєднати відпочинок з лікуванням, адже у вашій доступності будуть лиманські грязі.

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