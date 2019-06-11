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Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у болгарському Бургасі. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Хоча Бургас і не вважають найбільш популярним курортом Болгарії, відпочинок тут нічим не гірший за інші частини узбережжя. У місті є кілька обладнаних пляжів, багато готелів на будь-який смак і доволі цікаві пам'ятки.
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Солоні озера
Справжнім дивом природи вважають солоні і прісні озера, вода яких має цілющі властивості. Цілющі грязі успішно застосовують для косметологічних процедур, тому на курорті можна відпочити з користю для здоров'я і зайнятися своєю зовнішністю. Попри те, що озера межують із заповідною зоною, вони відкриті для відвідувачів, тут також можна купатися, насолоджуватися ласкавим сонцем і співом птахів.
Акве Калід
У найближчих околицях Бургаса є унікальний історичний пам'ятник – городище Акве Калід. Це комплекс старовинних термів, які були засновані понад тисячу років тому, а в 1206 були знищені. Лише на початку 17 століття старовинні терми вирішено було відновити, вони продовжують працювати і зараз. На території археологічного комплексу безперервно ведуть розкопки, тут було виявлено чимало унікальних артефактів.
Приморський парк
Парк тягнеться уздовж Чорноморського узбережжя на 7 км. На його території розташовані оглядові майданчики, доглянуті клумби, прогулянкові алеї і фонтани. До самого моря можна спуститися сходами. У парку є все для приємного проведення часу: велодоріжки, зручні лавки, дитячі майданчики, кафе, літній театр, міні-зоопарк і навіть казино.
Собор Святих Кирила і Мефодія
Храм звели наприкінці XIX століття на заміну старої дерев'яної церкви. Будівництво здійснювалося на пожертвування жителів міста. Проект розробляв італійський архітектор Р. Тоскані. Мабуть, тому, деякі елементи будівлі скоріше характерні для європейських католицьких церков, ніж для православного собору.
Центральний пляж
Пляж розташований недалеко від Приморського парку. Пісок тут має приємний жовтуватий відтінок, а вода майже завжди прозора, незважаючи на близькість порту. Тут є і відомий на всю Європу пірс: улюблене місце для романтичних вечірніх прогулянок. Тут швартуються прогулянкові судна і часто можна побачити рибалок.
Бургаське озеро
28 квадратних кілометрів солоного водного простору, який вподобали перелітні птахи і безліч риби. Тут можна влаштувати полювання на камбалу, бичків або лобана. Живе в цих краях і короп, однак, його розведення зазнає значних труднощів через забруднення озера індустріальними водами. Але, не дивлячись на те, що мальовничі ландшафти затьмарює Бургаський нафтохімічний комбінат, тут мило і чарівно.
Острів Св. Анастасії
Попри незначну територію, цей острів є єдиним населеним островом в болгарській частині Чорного моря. На острові Св. Анастасії був старовинний монастир XV століття. Згідно з різними легендами, в період заснування монастиря острів піддавався набігам піратів, але свята Анастасія знищила піратський корабель. Його уламки навічно скам'яніли в скелі.
Природний парк "Странджа"
Цей природний парк розташований на площі 1161 кв.км. і є одним з найбільших таких закладів на всьому європейському континенті, і, звичайно, найбільшим в країні. Більше 75% території парку покрито листяними лісами, тут можна побачити такі досить рідкісні види, як странджський дуб.
Атанасовське озеро
Цей природний заповідник розташований на північному сході від Бургаса у напрямку до Варни. У 70-ті роки ХХ століття північну частину озера, площею 170 га, оголосили територією, що охороняється, в 80-х вона ж стала природним заповідником. З 1980 року озеро включили у Рамсарську конвенцію, згідно з якою місця проживання водолюбних птахів мають охоронятися.
Русокастро
Гучну історичну славу ця фортеця отримала завдяки тому, що саме тут болгарські війська здобули свою останню перемогу перед настанням епохи п'ятивікового османського панування. Археологічні розкопки тривають тут і досі, проте від фортеці залишилися тільки фрагменти будівель і стін.
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