Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Мальті. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Мальтійський архіпелаг розташований у Середземному морі на південь від острова Сицилія. Територію держави складають п'ять островів: Мальта, Гозо, Коміно, Комінотто і Філфла. Два останніх – безлюдні.

І ще: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр

Острів Гозо

Невеликий супутник острова Мальта – острів Гозо – не такий популярний. Найчастіше туристи приїжджають сюди на одноденні екскурсії. Дехто, щоб попросити про диво в каплиці Та-Піну або подякувати за щось. Інші – до найдавніших куп каміння: мегаліти Мальти – це доісторичні, складені з кам'яних блоків, храми, включені в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А хтось – просто відпочити на самоті.

Найчастіше туристи приїжджають сюди на одноденні екскурсії / World Travel Guide

Пляж Блакитна лагуна

Блакитна лагуна розташована між невеликим островом Коміно і зовсім крихітним островом Комінотто поблизу північного узбережжя Мальти. Місцевий пляж користується величезною популярністю серед туристів, це пояснюється неймовірно красивою природою місцевості. Бухта захищена від відкритого моря, в ній вода просто приголомшливого кольору, тут химерно змішалися різні відтінки – блакитний, бірюзовий, смарагдовий.

Місцевий пляж користується величезною популярністю / Malta Holidays

Марсашлокк

Це село – один великий рибний ресторан на півдні острова Мальта. Місцеві заробляють на життя риболовлею. Вони набили руку на цьому так, що сюди приїжджають з усіх куточків світу спеціально, щоб поїсти рибки. Якщо рибні ресторани не брати до уваги, то місцева гавань – друга туристична пам'ятка села.

Місцеві тут заробляють на життя риболовлею / Look My Trips

Гхар-Далам

Дивовижна печера Гхар-Далам розташована на півдні Мальти і привертає багато уваги вчених та археологів. Воно й не дивно: тут були виявлені в хорошому стані шари кісткових останків тварин, вимерлих в кінці останнього заледеніння, тобто простіше кажучи – дуже і дуже давно. Але це ще не все, адже в Гхар-Далам також знайшлися сліди раннього перебування людини.

Саме тут були виявлені в хорошому стані шари кісткових останків тварин / Pinterest

Село моряка Попайя

Маленьке село Popoye Village було побудоване на березі красивої бухти неподалік від села Мелліха в 1980 році, як декорація для діснеївського фільму про моряка Попайа. У двох десятках дерев'яних будиночків, що залишилися після зйомок, тепер розташований тематичний парк розваг для всієї родини. Щодня тут проходять шоу за участю самого Попайа, його коханої Олів Ойл та їхніх друзів.

Маленьке село Popoye Village було побудоване на березі красивої бухти / popeyemalta.com

Пляж Голден Бей

Піщаний пляж Голден Бей – один з найпопулярніших пляжів Мальти. Він розташований на північно-західному узбережжі острова по сусідству з пляжем Айн-Туфіха, на відміну від якого, цей пляж ширший, просторіший і краще облаштований, і відомий своїм червоним піском.

Один з найпопулярніших пляжів Мальти / Travelask

Пачевіль

Пачевіль – нічна столиця Мальти, де-юре – окреме місто, а по факту – просто кілька кварталів, прилеглих до Сент-Джуліанс. Причому, де закінчується одне місто і починається інше, не в змозі точно визначити навіть місцеві, настільки зрослися два популярних мальтійських курорти.

Пачевіль – нічна столиця Мальти / All Around Malta

Ресторан "Fumia"

Один з унікальних ресторанів Мальти. Розташований він у підвалах і внутрішньому дворику Manoel Theatre. Дрес-код тут більш консервативний, ніж в інших ресторанах. Але вечеря під арочними склепіннями в класичних інтер'єрах театру того варта. Меню – сицилійська кухня, закупівлі – щодня на рибному ринку.

Меню ресторану – сицилійська кухня / Camilleri Burlo

Пляж Сейнт Пітерс Пул

Пляж розташовується на південному заході Мальти. Виглядає вельми незвично – між скелями заховався один з найкрасивіших природних басейнів острова. Сейнт Пітерс Пул знаходиться поряд з селом Марсашлокк (3,5 км) і мисом Делімара. До Валетти (столиці острова) звідси 13,5 км.

Сейнт Пітерс Пул знаходиться поряд з селом Марсашлокк / Travel Passionate

Форт Сант-Анджело

Неприступний, непорушний, брутальний і потужний – всі ці епітети якнайкраще підходять для опису форту Сант-Анджело. Дослідники стверджують, що перші будівлі форту відносяться до часів Римської імперії, хоча з тих пір форт неодноразово перебудовувався і зміцнювався. Найпізніша "прибудова" до форту належить 11 століттю, коли Мальта була під управлінням арабів – це дозорна башта, точніше її залишки.

Перші будівлі форту відносяться до часів Римської імперії / Malta RAMC

Читайте також: Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит