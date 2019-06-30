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Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Золотих пісках. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Золоті піски, що може бути краще за відпустку у цьому прекрасному місці? Велика кількість історичних пам'яток в Золотих Пісках робить цей курорт дуже привабливим. У самому центрі курорту знаходиться церква Святого Іоанна Хрестителя з примітною каплицею.
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Пляжі Золотих пісків
Золоті піски – найбільший курорт Болгарії, розташований на узбережжі Чорного Моря, мекка, як активного туризму, так і сімейного відпочинку. Що стосується активності: велопрогулянки, яхтовий туризм кінноспортивна база, аквапарк "Акваполіс". Для дітей: дитяче містечко з картингом, верхова їзда на поні, спортивні центри, теніс, міні-гольф, комп'ютерні і електронні ігри, паровозики і надувні замки, численні дитячі басейни, водні гірки і так до нескінченності.
Природний парк "Золоті піски"
У 1943 році ліс Хачука, що у 17 кілометрах на північ від Варни, отримав статус народного парку і нове ім'я – Золоті піски. Парк простягається в довжину на 9 кілометрів, від однойменного курорту до комплексу "Чайка". Між ясенями, грабами, дубами, оповитими диким виноградом і плющем, бігають олені, кабани, білки, куниці, меланхолійно повзають черепахи і пурхають пернаті 75 видів.
Аквапарк "Aquapolis"
Відсутність древніх руїн історичної важливості і музеїв з галереями в Золотих пісках компенсується наявністю найбільшого аквапарку на всьому узбережжі. "Акваполіс" – це великий парк з гірками, басейнами, фонтанами, джакузі, кафе і господарськими будівлями. З гірок – звивиста "Дика річка", стрімка "Ніагара", а також "Чорна діра" і "Камікадзе". Великий басейн для дорослих пов'язаний з ділянкою аквапарку, де є джакузі, дітям відведена окрема зона.
Ресторан "La Terrasse"
Ресторан розташований на болгарському курорті Золоті піски, є частиною готелю Luxury Boutique Hotel Oasis. Ресторан пропонує відвідувачам страви середземноморської кухні, відрізняється затишною обстановкою, високим рівнем обслуговування і майстерними кухарями. Особливістю закладу є простора відкрита тераса, з якої відкривається мальовничий вид на море.
Дайвінг-центр "Harry`s"
Цей дайвінг-центр є приватною школою дайвінгу, яка відчинила свої двері ще в 1989 році. Наразі центр має власний офіційний сайт і вважається одним з найкращих на болгарському узбережжі Чорного моря, а також є членом майже всіх шанованих спортивних та інших організацій – таких, як PADI International Resort, асоціація роздрібної торгівлі, Scuba Schools International.
Нудистський пляж Панорама
Нудистський пляж Панорама – один з найпопулярніших в Болгарії. Розташований на північному краю курорту Золоті піски. Ви легко знайдете цей пляж за яхт-клубом. Найближчий готель до пляжу Панорама – готель Гларус. Неподалік є також ресторан і маленька база відпочинку.
Виставковий комплекс "Чифліка"
Дивовижний музей під відкритим небом. У ньому зібрана цікава колекція етнографічних експонатів, відвідувачі центру зможуть на власні очі побачити, як жили місцеві жителі більше ста років тому. Обов'язковою частиною екскурсії є пікнік, під час якого можна спробувати найпопулярніші страви болгарської кухні. У центрі часто проводять цікаві культурні заходи.
Монастир Аладжа
Монастир Аладжа має довгу і трохи трагічну історію, яка сягає ще в IV століття нашої ери. Монастир являє собою скельний комплекс, і знаходиться всього в 15 км від міста Варна. Вважається, що на початку IV століття тут знайшли свій притулок християни-пустельники.
Клуб "Arrogance Music Factory"
Це свого роду клуб за музичними інтересами: в приміщенні – чотири великі кімнати, де звучить музика чотирьох абсолютно різних напрямків. Перша кімната для любителів хауса і електронної музики, друга для цінителів ретро, в третій звучить поп, фолк і етно, в останній, обладнаній великими диванами, – лаунж. У кожній з кімнат є бар, а в перших трьох – великий танцпол.
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