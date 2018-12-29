Як правильно харчуватися взимку

У зимовий період в раціоні повинні бути харчові речовини, необхідні для підтримки функціональної активності.

Фахівці нагадали, що до головних джерел корисних жирів і вуглеводів відносять жирну рибу, яка містить ненасичені жирні кислоти сімейства омега-3, рослинні олії (оливкова, лляна, соняшникова), зернові продукти (переважно цільнозернові або з додаванням висівок і проростків), сезонні овочі (капуста, морква, цибуля, часник), свіжу зелень, фрукти (гранати, цитрусові, яблука), горіхи. Ці продукти дозволять швидко отримати енергію, яка так необхідна.

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Для підтримки імунітету у морозний період рекомендують вживати нежирне м'ясо, курку, індичку, молочні продукти, бобові (джерела незамінних амінокислот). Для підтримки нормального стану імунної системи у зимовий період корисно вживати полівітамінні, мінеральні комплекси, а також спеціалізовані збагачені ними харчові продукти.

Ще експерти нагадали про зігріваючі властивості прянощів: імбиру, кориці, гвоздики. Фахівці рекомендують вживати продукти, що містять повноцінний білок, пам'ятати про питний режим, а також про користь сухофруктів і трав.

Як правильно харчуватися взимку

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