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Як правильно харчуватися взимку

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Експерти нагадали про зігріваючі властивості прянощів - фото 1
Експерти нагадали про зігріваючі властивості прянощів / Clutch

У зимовий період в раціоні повинні бути харчові речовини, необхідні для підтримки функціональної активності.

Фахівці нагадали, що до головних джерел корисних жирів і вуглеводів відносять жирну рибу, яка містить ненасичені жирні кислоти сімейства омега-3, рослинні олії (оливкова, лляна, соняшникова), зернові продукти (переважно цільнозернові або з додаванням висівок і проростків), сезонні овочі (капуста, морква, цибуля, часник), свіжу зелень, фрукти (гранати, цитрусові, яблука), горіхи. Ці продукти дозволять швидко отримати енергію, яка так необхідна.

І ще: Ця спеція позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи

Для підтримки імунітету у морозний період рекомендують вживати нежирне м'ясо, курку, індичку, молочні продукти, бобові (джерела незамінних амінокислот). Для підтримки нормального стану імунної системи у зимовий період корисно вживати полівітамінні, мінеральні комплекси, а також спеціалізовані збагачені ними харчові продукти.

Ще експерти нагадали про зігріваючі властивості прянощів: імбиру, кориці, гвоздики. Фахівці рекомендують вживати продукти, що містять повноцінний білок, пам'ятати про питний режим, а також про користь сухофруктів і трав.

Як правильно харчуватися взимку - фото 298307
Як правильно харчуватися взимку

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Джерело: aif
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