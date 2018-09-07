Від цього способу заснути варто відмовитися

Нічні звуки негативно впливають на головний мозок, навіть якщо вони неголосні. Більш того, навіть так званий "білий шум", який використовується для боротьби з дзвоном у вухах і розв'язання проблем із засипанням, може шкодити мозку й органам слуху людини, встановили вчені.

Фахівці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско представили дані, що спростовують корисність білого шуму для тих, хто не може заснути. Досі вважалося, що білий шум, різні заспокійливі звуки природи, наприклад, водоспаду, дощу, шелесту листя і інші, допомагає відсторонитися від нав'язливих думок і дзвону у вухах (тінтітусу), а також зовнішніх звуків у шумному навколишньому просторі. Але, проаналізувавши дані низки наукових досліджень зі здійсненням експериментів по впливу білого шуму на тварин, автори нової праці виявили: насправді звукова дія небезпечна в принципі, і білий шум теж може мати неприємні для здоров'я наслідки.

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Фахівці встановили, що білий шум сприяє зниженню гальмування нейронів, таким чином погіршуючи їх фільтрувальну здатність.

Краще не використовувати білий шум для засинання / CNN

"Ми виявили, що довгостроковий вплив нетравматичного шуму викликає патологічні зміни в центральній слуховій нервовій системі. Зокрема, ці зміни спостерігалися при гучності 60-70 децибелів, яка розглядається як безпечний рівень шуму", – розповіли вчені.

Водночас фахівці відзначили, що явище тінтітус вивчене лікарями не в повній мірі. У деяких випадках першоджерелом тінтітусу виявляються не проблеми зі слухом, а порушення в роботі низки відділів головного мозку.

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