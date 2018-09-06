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Учені назвали позу, в якій не варто спати
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Багато людей стверджують, що взагалі можуть спати тільки на боці, або на спині. Хтось лягає на живіт, і запевняє себе, що отримує найякісніший сон.
Дійсно, сон на животі є надійною профілактикою хропіння, як стверджують експерти-сомнологи зі знаменитої американської Клініки Майо.
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Однак вони підкреслюють, що ця звичка дуже часто призводить до розвитку хронічного болю в спині. Коли ми спимо на животі, то спина вигинається, і кілька годин поспіль м'язи спини відчувають додатковий тиск. Крім того, це ще й вкрай незручна позиція для шиї, так що біль у шиї цим людям теж забезпечений.
У цілому, сон на животі більшість експертів називають найгіршим варіантом положення тіла під час нічного відпочинку. Для того щоб людина комфортно дихала уві сні, вона повинна перебувати в такому положенні, щоб її голова та шия мали можливість постійно повертатися в ту або іншу сторону. Якщо ж ми лежимо на животі, то тіло виявляється зафіксованим.
Але що робити людям, які запевняють себе в тому, що це єдине комфортне положення для їх тіла уві сні?
У цьому випадку їм хоча б потрібно класти подушку в області таза – прямо під живіт. Це допоможе зняти деякий тиск на хребет. Під головою теж повинна бути подушка, якщо, звичайно, через неї не дуже напружується спина. Якщо ви відчуваєте подібну напругу, то постарайтеся спати без подушки під головою.
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