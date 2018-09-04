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Як заснути за лічені хвилини: метод від американських військових

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Як заснути за 2 хвилини - фото 1
Як заснути за 2 хвилини

Секретний метод американських військових допомагає заснути всього за 2 хвилини. Спробуйте!

В американській армії популярний простий трюк, який дозволяє дуже швидко заснути, тому, якщо ви страждаєте від безсоння, або не можете одразу "відключитись", спробуйте цей спосіб.

І ще: Названа оптимальна тривалість сну

Вперше цей метод було описано у книжці "Відпочивай та вигравай: показники чемпіонства", яка вийшла понад 37 років тому, однак нещодавно знову опинилась у трендах. Річ у тому, що цей спосіб заснути особливо популярний в екстремальних умовах, приміром, посеред лісу чи поля. Таким чином військові встигали відпочити і робили менше помилок через втому.

Як заснути за 2 хвилини - фото 274272
Як заснути за 2 хвилини

Як заснути за 2 хвилини:

  • Розслабте обличчя та опустіть плечі максимально
  • Зробіть глибокий видих та розслабте грудну клітку, а також ноги
  • Опісля на 10 секунд спробуйте позбавитись від зайвого та уявіть одне з цих зображень: 1. Ви на байдарці посеред спокійного озера, а над вами безхмарне блакитне небо. 2. Ви лежите в оксамитовому гамаку у темній кімнаті. 3. Упродовж 10 секунд ви повторюєте собі "Не думай, не думай, не думай".

Відзначається, що такий метод спрацьовує у 96% випадків людей після 6 тижнів регулярної практики.

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Джерело: zik.ua
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