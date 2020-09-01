Веселі привітання з 1 вересня: прикольні побажання на День знань

З нагоди Дня знань 1 вересня привітайте усіх причетних: учнів, батьків, вчителів, освітян, адже для них це свято теж особливе. До вашої уваги найкращі прикольні привітання з Першим Дзвоником!

Цьогоріч Перший дзвоник традиційно пролунає 1 вересня у вівторок. Усі школярі в Україні відзначатимуть День Знань – з віршами та піснями. До вашої уваги найкращі прикольні привітання з 1 вересня на українській мові, які потішать усіх причетних до Дня знань!

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Прикольні привітання з 1 вересня для школярів

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Вітаю з Днем знань! Бажаю успішного навчання без мук, бажаю прагнення до перемоги та смачних булочок в буфеті. Нехай буде менше двійок і більше сміху, нехай гарному настрою не завадить жодна перешкода.

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Вітаю з Днем знань! Ну що тут можна побажати? Терпіння більше і сил, мінімум ліні та максимум ентузіазму. Не протирай штани на уроках, а здобувай важливу інформацію, яка в майбутньому допоможе тобі стати, наприклад, великим бізнесменом, мільярдером. Ну, в крайньому разі, ходи на фіз-ру. Раптом з тебе вийде всесвітньовідомий спортсмен. А у них зарплати немаленькі. Так що вперед – назустріч новим знанням. Покажи всім, на що ти здатний!

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З Днем знань! Бажаю навіть в шкільній формі бути на стилі, бажаю навіть на уроках зберігати свій оптимізм. Пам'ятай: знання – сила, тому бажаю тобі багато-багато сил. Вчися без проблем і живи без турбот.

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Бажаю, щоб у цьому навчальному році, у твоєму решеті збереглися хоч якісь знання. Бажаю прогризти граніт науки, але при цьому не обламати зуби. Нехай все те, що обтяжує твій портфель, увійде у твою голову і зробить тебе наповненим, розумним і вагомим. З Днем знань!

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З Днем знань. Бажаю тягати в портфелі не цеглу і не талмуди, а тільки хороші оцінки, бажаю в голові не тримати всяких дурниць і, немов на флешку, записувати туди всі важливі правила і формули, бажаю з учителями знаходити спільну мову без кнопок на стільці та вибухів на уроках, бажаю радувати батьків зразковою поведінкою дитини, а вже з друзями йти у відрив веселощів і куражу.

Веселі побажання на Перший Дзвоник від батьків

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Вітаю з Днем знань! Бажаю, щоб знання в голову легко і просто залітали, немов файли на флешку, бажаю, щоб пригоди на попу прибували найцікавіші та веселі. Нехай ніколи не буде нудно, нехай ніколи не зламаються зуби об міцний граніт науки.

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Вітаю зовсім не з днем ​​мук і початком днів суворого режиму, а з прекрасним і чудовим святом – Днем знань. Бажаю прокидатися з гарним настроєм і з великим ентузіазмом поспішати до знань, бажаю цікавих творів, грамотних творів, рівнянь, які легко розв'язуються, веселих дослідів, легких нормативів і завжди доведених теорем.

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Нехай щось залишається у твоїй голові, щоб не було там тирси, а жили знання. Бажаю вранці висипатися, навчання не прогулювати, отримувати відмінні оцінки. І нехай канікули будуть довгими та продуктивними!

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Вітаю з Днем знань і бажаю попу за партою не відсиджувалися, на уроках в хмарах не літати, знання вкладати в голову, ніби файли в теку. Крутих ідей, великих успіхів, оригінального підходу до навчального процесу, позитиву та удачі на весь рік.

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Зі святом! Нехай в головах не тільки вітер шумить, а щоб проросли там колоссям знання. Хай не буде в щоденниках "лебедів" під назвою двійки, щоб пишатися оцінками. Нехай майбутнє буде яскравим, а розум завжди ясним!

Кумедні вітання з Днем Знань від вчителів

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Ось і знову на порозі 1 вересня, таке радісне число для батьків і ненависне для дітей! В цей день я хочу всім побажати ставитися до навчання не як до каторги чи тортур, а як до можливості вийти за рамки, розширювати горизонти та працю на перспективу!

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Вітаю з Днем знань. Бажаю не зламати зуби, поки будеш гризти граніт науки, бажаю вчитися натхненно і невимушено. Нехай школа не буде каторгою, нехай кожен день обходиться без двійок і нудьги.

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Вітаємо всіх тих, у кого з'явилася можливість зробити крок у новий навчальний рік. Бажаємо вам скористатися цим шансом і відкрити хоча б одну книгу, можливо саме в ній, ви знайдете відповідь на своє найважливіше питання в житті. Насмілюйтеся, вчіться, гризіть граніт науки. Зі святом!

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Нехай День знань принесе тільки радість, а не муки, нехай успіх і везіння до високих цілей приведе, нехай не буде часу для нудьги. Бажаю море цікавих справ, удачі та відсутності двійок, великого терпіння, великих перемог, нехай дух буде бадьорий і стійкий.

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Пролетіла літня пора, за підручники сідати час. Вітаю зі святом, народ! Побажати хочу посидючості та терпіння. Напружте свій розслаблений мозок, згадайте таблицю множення. Точіть олівці та зуби, удачі всім в підкоренні науки.

Потішні побажання на 1 вересня *** З Днем знань! Якщо ти батько учня, приготуйся до нічних чувань над зошитами свого диво-чада, до заспокійливих. Якщо ти вчитель, то не забудь збільшити запас валеріани та озброїтися терпінням. Учням же бажаю веселих робочих буднів і відмінних оцінок! Нехай ніщо не зіпсує вам свято, навіть похмурі батьки та вчителі-зануди! Щасливої дороги! *** З Днем знань – не мук, не тортур – а саме знань. Посмішку до вух, лінь і смуток гони від себе, більше в їдальні смачних біляшів, цікавих фактів з життя великих людей і моржів, удачі в гонитві за мрією і запаморочливих успіхів! *** Батьки готують ремені та валеріану, вчителі готові зривати горло, а це означає, що у нас свято. З Днем знань! Бажаю, як файли по теках, укладати знання в голову, бажаю встигати та добре вчитися, і весело відриватися, і життям насолоджуватися, і радувати себе, бажаю, щоб за весь цей рік не було ні хвилини поганого настрою, жодної непотрібної двійки, бажаю, щоб цей рік був не мукою, а натхненням і суцільною удачею. *** З Днем знань! Бажаю, щоб попа невтомно сиділа за партою. Бажаю, щоб вчителі не помічали твоїх шпаргалок. Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці. Бажаю відчувати себе великим оратором у дошки. Бажаю завжди відповідати на "відмінно". Бажаю, щоб все у твоєму житті було супер! *** Вітаю з Днем знань, і нехай літо позаду, і нехай прийшла пора армійського режиму і підйомів по команді, я все ж бажаю зібрати всю волю в кулак, без сопель і сліз йти на заняття, кожен день скидати потрібні та важливі знання на флешку свого розуму.

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