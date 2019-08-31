Привітання з 1 вересня: побажання учням у навчанні своїми словами

1 вересня привітання з нагоди Першого Дзвоника лунають від учнів, батьків та вчителів, адже для них це свято теж особливе. До вашої уваги найкращі привітання з Днем Знань першокласникам та школярам!

Цьогоріч Перший дзвоник традиційно пролунає в перші дні вересня. Усі школи в Україні святкуватимуть урочисту подію – День Знань – з віршами та піснями. До вашої уваги найкращі привітання своїми словами на Перший дзвоник на українській мові, які потішать усіх причетних до Дня знань!

І ще: З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником

Привітання з 1 вересня для першокласників

***

Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.

***

З хвилюванням і радістю сьогодні ви вперше ввійдете у свій клас. Сьогодні школа відкриє для вас двері в новий і неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом, Днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся, прагніть і вчіться тільки на відмінно.

***

З Днем знань, дорогі першокласники. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними, тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків. З веселим стартом!

***

Дорогі першокласники, вітаю вас з Днем знань. Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. І нехай ваші перші кроки по стежці освіти будуть успішними, і нехай вас не лякають ніякі перешкоди на цьому шляху. Бажаю вам завжди залишатися веселими, дружніми та цілеспрямованими.

***

Сьогодні ви ступили на поріг школи, а значить, починається ваша захоплива дорога у світ знань! Бажаю вам, милі першокласники, кожен день пізнавати щось нове і з цікавістю пізнавати навколишній світ! Нехай вам все вдається легко, адже я вірю, що ви здатні хлопці та дівчата, які схоплюють все на льоту!

***

Ось і настав твій перший День знань! Нехай він запам'ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі й новим, щасливим етапом у твоєму житті. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть твоїм постійним орієнтиром.

***

Дорогі першокласники, нехай День знань стане для вас світлим і радісним святом. Бажаємо вам радісного і веселого шкільного життя, гарних оцінок, прагнення до знань і нових відкриттів. Нехай перший ваш навчальний рік стане успішним, яскравим і цікавим.

***

Дорогі наші першокласники, вітаємо вас з важливою подією, з першим кроком в шкільне життя. Бажаємо вам ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок в щоденниках.

***

Дорогі наші першокласники, ми вітаємо вас з Днем знань. Сьогодні зворушливий день і для вас, і для нас. Але, ми віримо, що у таких веселих, дружних, красивих і розумних хлопців та дівчат все вийде. Ми бажаємо вам з першого кроку, з першого уроку полюбити цю школу і розкрити тут всі свої таланти. Успіхів вам, діти, веселих витівок і чудесних відкриттів.

***

Дорогі першокласники, вітаємо вас з першим у вашому житті Днем знань! Сьогодні перед вами відкривається нова сторінка життя – шкільна пора. Нехай вона буде наповнена яскравими враженнями, корисними знаннями, дивовижними відкриттями. Бажаємо вам терпіння, здоров'я, сил і енергії!

Побажання на Перший Дзвоник від батьків

***

Від імені батьків, вітаємо з днем знань! Бажаємо гарного настрою, бажання пізнавати та вчитися. Нехай з легкістю даються всі бажані знання. Нехай завжди буде незгасним інтерес до навчання і досягнення нового. Добра вам, успіхів, позитивних результатів і досягнення великих висот!

***

Звичайно, ти хвилюєшся, вступаючи в новий світ, хвилюємося і ми, твої батьки. Нас разом чекає довгий шлях – шкільна дорога. Я сподіваюся, що шлях цей буде світлим, що попереду тебе чекають нові друзі, хороші оцінки, безліч приємних, незабутніх хвилин.

***

День знань – символ чистоти, доброти, початку навчального року! Це прекрасний привід зібратися з думками й поринути в бездонний океан науки. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно. Нових відкриттів і вражень тобі в цьому новому освітньому році, а ми, твої батьки, допоможемо з усім впоратися!

***

Вітаю тебе з новим навчальним роком, з новими відкриттями, з новими знаннями! Нехай прийдешній освітній рік допоможе втілити в життя все задумане. Вір в себе, став перед собою нові цілі, і ти обов'язково їх досягнеш! Надихайся кожним новим днем. Успіху та ентузіазму в навчанні, дорога наша дитина!

***

Дитино, нехай День знань принесе тільки радість, а не муки, нехай успіх і везіння до високих цілей приведе, нехай не буде часу для нудьги. Бажаю море цікавих справ, удачі та відсутності двійок, великого терпіння, великих перемог, нехай дух буде бадьорий і стійок.

***

Дорога дитина! Кілька років тому в цей день ти пішла в перший клас, а тепер ти зовсім доросла. Наші побажання прості: вчитися лише на "відмінно"! У тебе буде багато предметів, кожен день необхідно буде вчити уроки, але зате ти дізнаєшся багато цікавого! Світ знань відкритий перед тобою, в добру путь!

***

Вітаю тебе з 1 вересня! Сьогодні свято твоє і тисяч інших школярів, і всі ви дружно відзначаєте початок нового навчального року! Бажаю тобі в прийдешньому році більше відмінних оцінок у щоденнику і менше складних завдань. Нехай навчання дається легко, нехай уроки будуть цікавими, нехай зміни будуть веселими. Бажаю, щоб новий шкільний рік приніс багато дивовижних відкриттів і вірних друзів. Не бійся труднощів, вір в себе, прагни до знань – і в тебе, я вірю, все вийде!

***

З Днем знань, сонечко. Бажаємо тобі вчитися і не лінуватися, прагнути пізнавати все нове і добиватися успіхів у свої захоплення. Нехай цей навчальний рік пройде без поганого настрою, без поганих оцінок, нехай тебе в усьому супроводжує удача і підтримка друзів. Ми тобі завжди допоможемо впоратися з будь-якою труднощами. Сміливо в бій!

***

Вітаємо тебе з Днем знань, дорога ти наша дитина. Бажаємо тобі вчитися з інтересом і ентузіазмом, не збираючи в щоденнику двійок і зауважень. Нехай цей навчальний рік стане для тебе успішним, плідним, веселим і багатим на здобутки. Міцних сил тобі, впевненості в собі, завзятості й віри у свої мрії.

***

Найкращу і найрозумнішу дитину батьки вітають з Днем знань. Ми тобі бажаємо успішно провести цей навчальний рік, поповнивши свої знання і коло інтересів. Нехай кожен день проходить успішно, нехай завжди буде час для старанного навчання і веселих захоплень.

Вітання з Днем Знань від вчителів

***

Діти, з Днем знань! Наважуйтеся, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане! Адже наша сила – в наших знаннях.

***

Любі учні, вітаю з Днем знань! Бажаю, щоб граніт науки піддавався як масло ножу. Щоб світлі ідеї завжди відвідували спраглі уми. Щоб знання давалися легко і невимушено!

***

Усіх учнів вітаю з 1 вересня! Нехай день знань буде сповнений емоцій, ігор, витівок! А весь наш навчальний рік буде насиченим, плідним і успішним!

***

Наші дорогі учні, вітаю вас усіх з Днем знань! Хочу побажати веселих і вдалих буднів, радісних і захопливих вихідних, великих успіхів і неповторних здібностей, цілеспрямованості й правильних знань, міцного здоров'я і гарного настрою.

***

День знань – це завжди тепле, по-особливому бентежне свято для всіх, хто приходить вчиться, отримувати нові й нові знання. Всі ми колись першокласниками прийшли до дверей школи з новими ранцями за плечима, букетами в руках і хвилюванням у грудях! Яким же нескінченним здавалася нам шкільна дорога, і ось ми вже відучившись в школі, самі стали вчителями й тепер зустрічаємо вас, хлопці та дівчата, щоб всі свої знання передати вам, щоб ви стали гідними людьми, отримали освіту, вибрали професію до душі. Вчіться, освоюйте та осягайте нові науки! Ви – наше майбутнє! З 1 вересня!

***

З 1 вересня, дорогі наші учні! Пам'ятайте, що школа – це не тільки відповідальність, а й нові друзі, з якими ви будете йти пліч-о-пліч, можливо, все життя. Це веселі свята, цікаві уроки, завзяті зміни та добрі наставники, які завжди вам допоможуть. Будьте уважними, веселими, сміливими та чуйними! З Днем знань! В добру путь!

***

Дорогі школярі! Сьогодні дуже важливий день! Вас чекає світ корисних знань, отримавши які, ви зможете стати розумними, освіченими дорослими. Хочеться побажати вам терпіння і сил, адже знання даються не так вже й просто.

***

Дорогі діти, вітаю з Днем знань! Бажаю всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе і непідробного інтересу до знань. Міцного імунітету до неприємностей і інфекцій, оптимізму і підкорення вершин в новому навчальному році!

***

Вітаємо вас, наші дорогі учні. Хочемо побажати успіху в навчанні, нехай граніт науки здасться вам солодким шербетом. Нехай знання засвоюються вашими розумними молодими головами. Прагніть назустріч новим відкриттям і перед вами відкриються найкращі горизонти життя.

***

Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!

До теми: ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра