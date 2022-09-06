Великі Творці: У Львові стартує фестиваль пам'яті видатного українця Романа Палестера

В Україні відбудеться фестиваль, присвячений творчості Романа Палестера, уродженця Івано Франківщини. Відкриваймо творчість видатних українців!

Впродовж 7 вересня – 15 жовтня в Україні відбудеться Міжнародний музичний фестиваль "Великі Творці – Роман Палестер", організований Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика та Асоціацією Першокласних Ініціатив. Артдиректором фестивалю є Володимир Сивохіп, директором – Ян Копровіч. Він об'єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому.

І ще: Тризуб Свободи: на Burning Man створили інсталяцію на підтримку України

Розклад подій Фестивалю, квитки та детальну інформацію про них можна знайти за ЦИМ посиланням.

Міжнародний музичний фестиваль "Великі Творці" присвячений Роману Палестеру (1909-1989), уродженцю Снятина, що на Івано-Франківщині, якого всередині 40-х років минулого століття вважали одним із провідних польських композиторів. Невдовзі після війни саме Палестера називали наступником Кароля Шимановського.

Однак зараз його ім'я є не настільки відомим, наскільки митець цього заслуговував. Причина була доволі проста – композитор вирішив емігрувати через репресії в країні, виключення його з членів Спілки польських композиторів, а потім – і заборону на виконання його творів. Ім'я Палестера зникло з публікацій, видавничих каталогів та навіть титрів до фільмів, а копії творів, надрукованих після війни у Польському музичному видавництві, були знищені.

Познайомитись та відкрити для себе цю видатну постать – саме такою є мета фестивалю "Великі Творці – Роман Палестер". Адже без Романа Палестера неможливо повністю відтворити панораму польської музики XX століття.

Фестиваль об'єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому, серед яких сім концертів, науковий семінар і майстер-класи для флейтистів та віолончелістів. Локації проведення обрані невипадково, адже у Кропивницькому (колишній Єлизаветград) провів молодість Кароль Шимановський, музика якого звучатиме в програмах концертів. Водночас саме у Львівській консерваторії у 20-х рр. навчався Роман Палестер, а у Львівській філармонії у виконанні симфонічного оркестру у 30-х рр. звучали його творчі опуси.

У Львівській філармонії відбудеться 5 концертів Фестивалю, у яких творчість композитора буде представлена поруч із музикою українських та польських композиторів різних генерацій, серед яких також опуси його українських сучасників – Бориса Лятошинського, Сергія Борткевича, Анатолія Кос-Анатольського та Станіслава Людкевича. У концертних програмах слухачі також почують твори Фридерика Шопена, Кароля Шимановського та сучасних українських композиторів – Мирослава Скорика та Євгена Станковича.

Творчі опуси Романа Палестера звучатимуть в Україні вперше!

Своєрідним вступом до Фестивалю буде науковий симпозіум "Роман Палестер. Життя і творчість", а окрім Львівської національної філармонії, фестивальні концерти відбуватимуться у Концертному залі Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та у Кропивницькій обласній філармонії.

Серед виконавців – українські та польські артисти, яким аплодували в усьому світі, лауреати міжнародних фестивалів і конкурсів, як-от: флейтистка Марія Перадзинська, піаністи – Войцех Кубіца, Анджей Верціньский та Славомір Вільк, віолончеліст – Томаш Штраль, скрипаль – Назар Пилатюк, диригенти – Володимир Сивохіп, Ігор Пилатюк та Сергій Хоровець, Струнний квартет «Фенікс», Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та Львівський камерний оркестр «Академія» (керівник і концертмейстер – Артур Микитка, диригент оркестру – Ігор Пилатюк).

Окрім важливого культурного значення, не менш важливим є символізм Фестивалю. Адже польсько-українська програма та творчий склад солістів і колективів, демонструє неабияку солідарність обох народів, що є надзвичайно важливим в часи жорстокої війни росії проти України.

До теми: Видання Inker виклало у вільний доступ серію коміксів про оборону "Азовсталі"