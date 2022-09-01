Тризуб Свободи: на Burning Man створили інсталяцію на підтримку України

Цю інсталяцію створили учасники литовсько-американського табору Amber Dust. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Автори інсталяції Freedom Trident виготовили тризуб з фанери, а його висота майже 5 метрів.

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Цей мистецький твір на українську тематику під час фестивалю Burning Man є демонстрацією від митців підтримки України у боротьбі за свободу.

Ми обрали герб України, який, як вважають, виник як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у проявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди присутні в людській міфології та культурі. Сьогодні тризуб є символом єдності та свободи. Символ наполегливості та цілеспрямованості, символ боротьби за свободу та демократію. Мудрість, закладена в тризубі, універсальна", – коментують автори.

Після закінчення фестивалю митці мають намір розібрати Тризуб Свободи, повернути його та подарувати українській діаспорі Південної Каліфорнії.

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