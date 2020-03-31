Великдень 2020 в умовах карантину: як українці святкуватимуть Пасху

Пасха у 2020 році припадає на неділю 19 квітня, а карантин в Україні продовжили до 24 квітня, тож усі церкви повинні бути закритими для відвідувачів. Цьогоріч Великдень відбудеться в абсолютно нових умовах. Читайте далі та дізнайтеся, як вірянам святкувати Пасху на карантині.

На головне християнське свято року збираються всі родичі разом, відвідують церкву та святкують вдома. Приїжджають рідні з інших міст та країн, щоб відзначити Пасху в сімейному колі. За умов карантину такий сценарій просто неможливий, адже кордони закриті, заборонені масові зібрання, церкви закриті. Проте вірянам не варто переживати, адже можна буде відсвяткувати Великдень вдома!

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"Великдень вдома" – це державний проєкт, який розробляють для всеукраїнського рівня. Мета – мінімізувати кількість вірян у церквах на Пасху. Християни відзначатимуть Великдень 12 та 19 квітня, в залежності від обряду. Переважна більшість представників конфесій погодились убезпечити вірян від розповсюдження коронавірусу, тож глави церков проведуть богослужіння онлайн.

Також працюють над тим, щоб забезпечити патрульних біля храмів, костелів, церков, які пояснюватимуть парафіянам, що великі скупчення людей небезпечні не лише для них, а й для тих, хто довкола. Якщо релігійний обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. До слова, знати та наражати на небезпеку інших людей – гріх.

Як святкувати Великдень вдома

Пам'ятайте, що ваша віра не залежить від походу в церкву і те, що ви пропустите Богослужіння, ще нічого не означає. Навпаки – ви настільки свідомі, що не наражаєте інших та себе на небезпеку і сидите вдома.

Розпочніть день з молитви. Якщо у вас вдома є запаси свяченої води, підготуйте її.

Ввімкніть богослужіння онлайн, подивіться всією сім'єю.

Великдень – це не час об'їдатися після Великого посту, тому не потрібно акцентувати увагу на їжі та освяченні кошиків. Насамперед – це духовне свято. Проаналізуйте та підсумуйте, як ви тримали піст, що хорошого зробити. Подумайте, як ви можете покращити це наступного разу.

Не кличте гостей, зберіться лише тим складом, який живе під одним дахом. Можете ввімкнути скайп чи зум, щоб зателефонувати близьким, які далеко від вас.

Будьте вдячні за все і пам'ятайте, що Христос Воскрес!

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