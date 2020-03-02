Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти

Великий піст вважається головним постом у всіх християнських конфесіях. Віряни суворо дотримуються усіх правил, зокрема – пісного меню. Дізнайтеся, що можна їсти у Великий піст 2020, а також збережіть прості рецепти страв!

Великий піст у 2020 році стартує 2 березня і завершується 18 квітня на Світле Христове Воскресіння. Основне завдання Великого посту полягає в тому, щоб нагадати вірянам про 40 днів поневірянь Спасителя в пустелі, який, попри спокуси, не дозволяв собі трапезувати, а також – це час покути, переосмислення життя та очищення душі духовною "їжею".

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До речі, піст триватиме 48 днів. Він складатиметься з Чотиридесятниці – 40 днів в пам'ять про період, перебування Христа у пустелі, а останній тиждень Великого посту називається Седмицею (Страсним тижнем) і символізує останні дні земного життя Ісуса Христа. Особливо важливою у період Великого посту є відмова від сумбурних подій, уникнення всілякої спокуси, тобто витримка як в духовному, так і в фізичному сенсі та, безумовно, сувора дієта.

Що можна їсти у Великий піст 2020

У період посту, необхідно пізнати одну з важливих істин: ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Їжа – це лише джерело фізіологічної енергії, а не духовного збагачення. Усвідомивши це – нам буде легше відмовитися від заборонених продуктів на час посту, а саме:

яйця

молоко

м'ясо і м'ясні продукти

риба і рибні продукти (окрім, нестрогих днів)

солодощі

здоба

алкоголь (по можливості, не палити)

Для того, щоб відмова від улюблених смаколиків не стала причиною поганого настрою та порушення гармонії, варто знайти альтернативу улюбленим стравам. Ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою і, безумовно, смачною.

Овочі та фрукти (сухофрукти): запікайте, варіть, тушкуйте, вживайте просто так. Хай овочі та фрукти, у різних варіаціях їх приготування, стануть основую вашого раціону.

Каші: гречка, вівсянка, пшоно, пшенична крупа, кукурудзяна крупа, тобто та, яка вам до смаку. Не забувайте, що готувати їх варто на воді без додавання масла.

Що можна вживати замість м'яса, яєць та молока: рослинний білок міститься в усіх рослинах сімейства бобових (квасоля, баклажани, горох, арахіс, соя, сочевиця).

Що можна вживати у піст

Рецепти пісних страв на Великий піст

Рисова каша з курагою

Інгредієнти на 2 особи

Круглозернистий рис (100 г);

Вода (300 мл);

Курага (100 г);

Мед (1 ст л);

Мелене насіння льону (2 ст л);

Цедра і сік одного апельсина.

Рецепт приготування рисової каші з сухофруктами:

Закип'ятити воду або молоко в каструлі. Потримати курагу в окропі кілька хвилин, нарізати маленькими шматочками. Рис промити та всипати в каструлю, варити 5 хвилин на великому вогні, потім зменшити вогонь, накрити кришкою, варити до готовності. Додати курагу і цедру, зняти з вогню, трохи остудити. Розкласти по тарілках, полити соком апельсина.

рисова каша з курагою

Картопляні зрази з грибами

Картопляні зрази – хороша страва для буднів. Вони смачні та поживні, апетитно пахнуть і мають хрустку скоринку. Це пісна страва, яка не містить у собі ні яєць, ні молока, ні м'яса.

Інгредієнти

картопля (1 кг.);

мука (1,5 скл.);

сіль (за смаком);

спеції (за смаком);

олія (для смаження).

Для начинки

гриби лісові (400 г.);

цибуля (1 шт.);

сіль (за смаком).

Рецепт приготування картопляних зразів:

Відварити картоплю "у мундирах". Охолодити та почистити шкірку. Потерти картоплю на дрібну терку чи змолоти на м'ясорубці. Додати сіль, муку, спеції за смаком. Замісити не дуже туге тісто. Якщо є заготовлене пюре, то не варто відварювати картоплю.

Відварені лісові гриби посмажити на олії з цибулею, посолити. Перемолоти на м'ясорубці чи подрібнити блендером. Формуємо з тіста невеликі кружечки, по центру кладемо начинку, заліплюємо, паніруємо в муці чи в панірувальних сухарях. Смажимо на олії з обох сторін до золотистого кольору.

Картопляні зрази з грибами

Фарширований перець з булгуром і сочевицею

Інгредієнти

Червоний болгарський перець (4 середні шт);

Рис (3 ст л);

Булгур (2 ст л);

Жовта сочевиця (3 ст л);

Помідор (1 шт);

Томатна паста (3 ст л);

Куркума (1 ч л);

Лавровий лист (1 шт);

Зубчики часнику (2 шт);

Хмелі-сунелі.

Рецепт приготування фаршированого перцю з булгуром і сочевицею

Залити рис та булгур окропом на 10 хвилин, потім злити воду. Сочевицю відварити. З помідора зняти шкірку і дрібно нарубати. Розігріти сковороду, налити в неї 2 ст л води та покласти томати, рис, 1 ст л томатної пасти та булгур. Тушкувати 5 хвилин, додати сочевицю, посолити, вимкнути. Начинка готова.

З перців зрізати кришечку і нафарширувати їх (сильно щільно укладати начинку не треба – в процесі приготування вона збільшиться). Перці укласти в сотейник або глибоку сковороду. Приготувати заливку з 2 ст л томатної пасти, солі та склянки води. Залити перці, додати нарізаний часник і лавровий лист, тушкувати під кришкою на середньому вогні близько пів години. Подавати можна з пісним майонезом.

фарширований перець булгуром та сочевицею

Картопля в рукаві

Ось ще один рецепт приготування пісної страви. Вона є смачною і, без сумніву, дуже корисною, що підходить навіть людям, яким потрібне дієтичне харчування.

Інгредієнти

картопля (6-8 шт.);

баклажан (1 шт.);

болгарський перець (1 шт.);

цибуля (1 шт.);

морква (1 шт.);

олія (2 ст. ложки);

сіль (за смаком);

спеції (за смаком).

Рецепт приготування картоплі в рукаві

Картоплю та моркву почистити, порізати півкільцями. Баклажан і цибулю порізати також півкільцями. Перець також почистити, порізати "соломкою". Всі овочі покласти у велику ємкість, посолити, додати спеції, полити олією, перемішати.

Овочеву суміш покласти у рукав для запікання, зав'язати з обох сторін, зверху проткнути кілька разів зубочисткою або голкою, щоб під час запікання пар трішки випаровувався через ці отвори. Запікати картоплю в рукаві при температурі 200 градусів 50-60 хв.

Картопля в рукаві

Картопляні ньоккі

Інгредієнти

Середні картоплини (3 шт);

Стакан пшеничного борошна (200 мл);

Рецепт приготування картопляних ньоккі

Відварити картоплю в мундирі до готовності, трохи остудити, очистити та зняти шкірку. Перетворити в пюре і додати борошно. Добре вимісити, виліпити ковбаски та розрізати скибочками 2×1 см. Кинути в киплячу воду. Після того, як ньоккі спливуть, дати їм поваритися хвилину і витягнути.

картопляні ньоккі

Капусняк

Капусняк – це суп з квашеної капусти. Такий суп є традиційною та старовинною стравою на Західній Україні. Завдяки квашеній капусті, капусняк є кисленьким, що багатьом у ньому дуже смакує.

Інгредієнти

квашена капуста (0, 5 л.);

картопля (5-6 шт.);

цибуля (1 шт.);

сіль (за смаком);

лавровий лист (1- 2 шт.);

вода (2, 5 л.).

Рецепт приготування капусняка

Квашену капусту відварити (не промивати, щоб залишити більше кислоти). Окремо поставити варити картоплю для супу, попередньо нарізану кубиками. Коли картопля буде майже готовою, додаємо відварену капусту разом з росолом, в якому вона варилася. Додаємо сіль (якщо потрібно), лавровий лист. Заправляємо цибулею, смажену на олії до золотистого кольору. Доводимо все разом до кипіння. Все, пісний суп готовий.

Капусняк

Вівсяна каша "Пряник"

Інгредієнти

Вівсяні пластівці (1 стакан);

Соєве молоко або вода (4 стакани);

Арахісова паста (1 ст л);

Коричневий цукор (4 ст л);

Мелена кориця (1 ч л);

Мелений імбир (1 ч л);

Мелена гвоздика (1/2 ч л);

Цедра апельсина (1 ст л);

Мелене насіння льону. (2 ст л);

Рецепт приготування вівсяної каші з прянощами

Нагріваємо в каструлі молоко, додаємо цукор. Як тільки молоко закипіло, всипаємо пластівці та варимо відповідно до інструкції на упаковці. Коли вони готові, знімаємо з вогню, всипаємо спеції, льон і цедру, додаємо пасту, добре розмішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо настоятися пару хвилин.

вівсяна каша з прянощами

Закуска: паштет з квасолі

Чудовий вегетаріанський паштет, багатий на білки. Він має ніжний та приємний смак. Оскільки у паштеті з фасолі нема тваринних жирів та м'яса, то він є дуже смачною пісною стравою.

Інгредієнти

квасоля (1 скл.);

грецькі горіхи (3/4 скл.);

морква (1 шт.);

цибуля (1 шт.);

перець (за смаком);

сіль (за смаком);

часник (1 з.).

Рецепт приготування паштету

Відварити квасолю, вкінці посолити. Моркву потерти на грубій терці та посмажити з подрібненою цибулею. Грецькі горіхи посмажити на сухій пательні. Все разом змолоти через м'ясорубку. Посолити-поперчити, додати подріблений зубчик часника, через часникодавку. Перемішати. На цьому етапі приготування паштету з квасолею можна закінчити.

Просто втрамбувавши паштет у форму, поставити у холодильник на кілька годин. Тоді паштет вийде густої консистенцї, такий, що можна спокійно нарізати шматочками. Хто любить паштет більш рідкої консистенції, щоб намащувати на хліб – додає 2 ст. л. пісного майонезу.

Паштет з квасолі

Бананове морозиво

Інгредієнти

Банан (2 шт);

Кокосове молоко (150 мл);

Цедра одного апельсина.

Рецепт приготування бананового морозива з кокосовим молоком і апельсиновою цедрою

Банани попередньо очистити, нарізати на шматочки та заморозити. Збити в блендері заморожені банани з молоком і апельсиновою цедрою, викласти в креманки, прикрасити фруктами, подавати. Якщо ваш блендер не справляється із замороженими фруктами, спочатку збийте суміш, а потім заморозьте на годину.

бананове морозиво

Смачного!

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