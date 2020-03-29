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Богослужіння онлайн: розклад, коли і де дивитись прямий ефір з різних церков
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Поки українці сидять на карантині, не варто переживати, що ви пропускаєте походи до церкви. Залишайтеся вдома й відвідайте богослужіння онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, як і коли дивитися богослужіння.
Православна церква України дозволила проведення богослужінь в храмах тільки священникам і закликала віряни брати участь в богослужіннях дистанційно. Схоже рішення прийняла Українська Греко-Католицька Церква. Також інші конфесії дистанціювалися й проводять релігійні обряди онлайн.
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На телеканалах UA: Суспільне від 27 березня щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі будуть транслювати богослужіння та обрядові заходи для вірян різних конфесій. Під час карантину глядачі зможуть дивитися церковні трансляції на таких ресурсах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА і UA: КРИМ, сайти цих каналів, всі регіональні платформи Громадського мовника.
Ось розклад трансляцій богослужінь різних конфесій на час карантину:
Богослужіння для християн
Щосуботи на UA: КУЛЬТУРА:
- 10:00 – богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня
Щонеділі на UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ і всіх регіональних філіях:
- 9:30 – Недільна свята меса Римо-Католицької церкви в Україні
- 10:00 – Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнська молитва
- 11:30 – Недільна літургія Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового
Щонеділі на UA: КУЛЬТУРА:
- 12:30 – Недільне богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів
- 13:00 – Недільне богослужіння Української Євангельської церкви
- 13:30 – Недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської
- Богослужінь УПЦ Московського патріархату не буде.
Трансляції для мусульман
Щоп'ятниці на UA: КРИМ:
- 10:00 – п'ятнична проповідь з Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України
- 12:00 – намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "Умма"
- 12:15 – повчання Духовного управління мусульман АР Крим
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