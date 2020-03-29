Богослужіння онлайн: розклад, коли і де дивитись прямий ефір з різних церков

Поки українці сидять на карантині, не варто переживати, що ви пропускаєте походи до церкви. Залишайтеся вдома й відвідайте богослужіння онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, як і коли дивитися богослужіння.

Православна церква України дозволила проведення богослужінь в храмах тільки священникам і закликала віряни брати участь в богослужіннях дистанційно. Схоже рішення прийняла Українська Греко-Католицька Церква. Також інші конфесії дистанціювалися й проводять релігійні обряди онлайн.

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На телеканалах UA: Суспільне від 27 березня щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі будуть транслювати богослужіння та обрядові заходи для вірян різних конфесій. Під час карантину глядачі зможуть дивитися церковні трансляції на таких ресурсах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА і UA: КРИМ, сайти цих каналів, всі регіональні платформи Громадського мовника.

Ось розклад трансляцій богослужінь різних конфесій на час карантину:

Богослужіння для християн

Щосуботи на UA: КУЛЬТУРА:

10:00 – богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня

Щонеділі на UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ і всіх регіональних філіях:

9:30 – Недільна свята меса Римо-Католицької церкви в Україні

в Україні 10:00 – Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнська молитва

України та всеукраїнська молитва 11:30 – Недільна літургія Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового

Щонеділі на UA: КУЛЬТУРА:

12:30 – Недільне богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів

13:00 – Недільне богослужіння Української Євангельської церкви

13:30 – Недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської

Богослужінь УПЦ Московського патріархату не буде.

Трансляції для мусульман

Щоп'ятниці на UA: КРИМ:

10:00 – п'ятнична проповідь з Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України

12:00 – намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "Умма"

12:15 – повчання Духовного управління мусульман АР Крим

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