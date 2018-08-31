Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі

Австралійські вчені з'ясували, для кого жінки публікують в мережі відверті фото.

Результати нового дослідження, опубліковані напередодні в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, що жінки роблять відверті знімки не для чоловіків.

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A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 23, 2018 at 2:41pm PDT

Вчені з університету Нового Південного Уельсу в Австралії проаналізували 68 тисяч сексуальних селфі жінок в Instagram і Twitter з 113 різних країн світу, щоб з'ясувати, навіщо вони публікують в мережі відверті кадри.

В результаті з'ясувалося, що сексуальні фотографії найбільш часто публікуються жінками з нестабільними доходами. Таким чином, автори дослідження довели, що головною мотивацією в публікації сексуальних знімків є конкуренція з іншими жінками.

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У сучасному суспільстві сексуальність допомагає генерувати більш високі доходи, соціальний статус і впевненість в собі. Ми не знайшли зв'язку з гендерною нерівністю або бажанням показувати оголене тіло чоловікам, але ми знайшли зв'язок з економічною нерівністю. Це говорить про те, що жінки роблять сексуальні селфі, щоб скласти конкуренцію іншим жінкам, – говорить автор дослідження Хендіс Блейк.

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